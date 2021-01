Elecciones, política y economía

Jimmy Ortiz Saucedo

() Noticia: «Es desesperante ser médico y no poder ayudar por carencias» (Página Siete 24-01-21). – Médicos advierten del colapso en el sistema de salud y la indefensión del personal. Hospitales carecen de equipos y recursos humanos para afrontar la segunda ola.

() Comentario: Son realmente dramáticas las palabras de los médicos, sobre la realidad del sistema de salud boliviano: “Para nosotros es un trauma no poder ayudar a los enfermos”, dice el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz.

¿Ya pensaron ustedes si esto lo dice un médico de La Paz, capital fáctica de Bolivia, que dirá un médico en San Matías, Cobija o Villazón, dónde las carencias son infinitamente mayores?

Pese a que la Constitución Política del Estado manda, en su artículo 37: “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. Este es un artículo de los muchos que no se cumplen. En tiempo de Evo Morales, prefería hacer canchitas que invertir en salud.

El programa Evo Cumple gastó Bs 3.630 MM en canchas y 807 MM en Salud, en los últimos nueve años de su gobierno 2011-2019 (Página Siete 19-02-20). Esa fue la prioridad que le dio el MAS a la salud de los bolivianos, durante su gobierno, en la época de mayor auge económico de la historia boliviana. Esta es la raíz del brutal desastre de salud pública que hoy sufre la nación.

Pero esta es la triste realidad de la que hay que partir, ya no se puede hacer nada por el pasado, a golpe dado no hay quite. Al 23 de enero 2021, el reporte del Covid en Bolivia es: 1.864 nuevos casos de coronavirus, 53 fallecidos y 1.006 de recuperados. Con los registros de hoy, Bolivia ya lleva acumulados 198.257 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia (BAE Negocios 23-01-21). Y lo peor de todo, la pandemia tiende a agravarse.

Es en este contexto que se reedita la clásica confrontación entre la economía y la vida humana, agravada esta vez por las elecciones departamentales y municipales que; contra viento y marea, insiste en llevar adelante Salvador Romero y el MAS, pensando más en sus intereses particulares, que en la vida de los bolivianos

En mi forma de ver lo más prudente seria hacer una cuarentena rígida y suspender las elecciones. Entiendo lo delicado de la situación económica, pero es cuestión de prioridades. Situaciones heroicas, requieren respuestas heroicas.

Fuente: eju.tv