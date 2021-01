«Este es el fin, me voy a hospitalizar»: doctora muere de covid horas después que su esposo

El último mensaje de la doctora Janet en redes sociales fue que sería hospitalizada tras largos días de luchar contra el covid-19 desde inicios de este año, lo marcó como el fin, aunque esperaba salir de la enfermedad y estaba preocupada por sus padres; sin embargo, esto no sucedió.

Horas antes de que se anunciara la muerte de la ginecobstreta, su pareja, un médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, falleció a causa de esta enfermedad debido a las complicaciones que el covid-19 provoca.

Fue a partir del 2 de diciembre que la doctora empezó a publicar comentarios acerca del covid-19 y de cómo se sentía con respecto a esta enfermedad.

corona

En una de sus publicaciones retuiteó la molesia de algunos seguidores en Twitter, luego de que se captara al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell de paseo en las playas de Zipolite en Oaxaca; sin embargo, hasta ese momento ella seguía con covid-19.

Al día siguiente, la doctora compartió su prueba de laboratorio de PCR, la cual confirmaba que estaba contagiada del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de covid-19.

Los tres días posteriores la salud de la doctora se fue complicando, en uno de sus tuits compartió que las fiebres a causa de la enfermedad «la estaban matando».

El último mensaje de la médica fue para informar en sus redes sociales que sería hospitalizada debido a la progresión del covid-19 en su organismo y que «este era el fin» y lo único que le preocupaba era que sus papás pudieran estar bien.

«Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también», dijo.