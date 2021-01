Etapa 4 del Rally Dakar: Resumen, clasificación y tiempos

Fuente: https://www.marca.com

La etapa 4 del Rally Dakar 2021 es más corta: En total serán 813 kilómetros, repartidos en 476 de enlace y 337 de especial cronometrada. Sainz y Barreda buscan remontar.

RALLY DAKAR: ETAPA 4: RESUMEN, CLASIFICACIÓN Y TIEMPOS:

13:36: Y así queda la general de coches tras la etapa 4:

13:32: Así quedó la clasificación de la etapa 4 de coches:

13:28: La crónica de coches:

Vía Enrique Naranjo: Carlos Sainz cede más tiempo ante un insaciable Al-Attiyah

13:15: Los festejos, para Al-Attiyah

Otro día que gana abriendo pista. Y mañana lo hará por tercera jornada consecutiva.

13:13: Nani Roma, en meta

Lo hace a 13:40 de Al-Attiyah.

13:12: Llegan más españoles en motos

Acaban Javi Vega, Sara García y Marc Calmet. Un día menos para ellos

13:06: Jarro de agua fría

Es una pena porque Carlos lo tenía a tiro y pierde también con Peterhansel, Lategan o hasta Loeb.

13:04: No hay triunfo para Sainz

Carlos volvió a perder terreno en el tramo final. No pudo ni acercarse. Llega a meta a 2:56 de Al-Attiyah

13:00: Roma se acerca a meta

Nani, ya en el punto anterior al final de la especial. Pierde 10:45 con Al-Attiyah ahí

12:57: Tramos muy rápidos

Había zonas de rectas muy veloces. Vía Dakar

12:55: Seaidan se descarta

Se deja 45 minutos en ese tramo. Aún no están claros sus problemas, aunque está en marcha. Eso sí, adiós a sus opciones de vencer la especial. Y el Dakar

12:52: Al-Attiyah se perdió un poco al final

Lo desvela al llegar al campamento. Ahí está la causa del ‘recorte’ de Peterhansel, quien, como casi siempre, no erró

12:50: 39 kms para salir de dudas

Eso es lo que hay entre el último punto y la meta. Al ritmo anterior, y viendo lo que Peterhansel recortó a Nasser ahí, Carlos debería ganar, pero esto es el Dakar, el deporte.

12:45: ¿Le viene bien ganar a Sainz?

El debate: Obviamente, cuantos más segundos le quite a Al-Attiyah o Peterhansel, mejor, pero si vence la especial tendrá que abrir pista mañana. Eso debería penalizarle, al menos en teoría. Nasser venció ayer saliendo primero y hoy lo ha peleado hasta el final. Claro que moralmente, Carlos necesita una inyección como la que otorga un triunfo, aunque sea por poco y parcial.

12:43: Sainz se acerca a la victoria

Carlos alcanza el último punto antes de meta, el km 298 y está a 31 segundos de Al-Attiyah. Le ha quitado 20 segundos en 30 kms. Bien

12:42: Al-Qassimi, más regular

El de Emiratos hizo una etapa sólida y acaba a 7:22 de Nasser. No está mal, subirá en la general

12:37: Loeb, en meta, a 2:36

No se llevó la victoria de etapa. De hecho, cedió unos segundos más, pero cada día va más firme. Y todo eso con un vehículo nuevo al que están rodando con vistas a ediciones futuras. Estará contento

12:35: Andújar, cuarto ganador en 4 días en quads

Hay gran igualdad. Vía Dakar

12:32. Sainz cedió por la navegación

El problema que cortó la remontada inicial de Sainz fue un pequeño error en la navegación. Lo solventó y va fuerte

12:29: Sainz, a por la etapa

A falta de que pueda recortar mucho, cosa ya imposible, el madrileño viene fuerte y recortando para ganar la etapa. Así, llega al km 268 y se pone a sólo 51 segundos de Al-Attiyhah, al que recortó un minuto ahí

12:24: Gran final de Peterhansel

El francés hizo un tramo final espectacular y acaba la etapa a sólo 11 segundos de Al-Attiyah. Por supuesto, por delante de Lategan y sigue líder. El galo nunca falla

12:22: Los quads, también en meta

Parece que ganará la etapa el argentino Andújar

12:20: Al-Attiyah, en meta

Nasser llega como primero y subiendo su renta con Lategan. Le mete, al final, 1:30. Ha subido otros 45 segundos. Bestial Nasser

12:18: Seb lo tiene difícil, pero…

Loeb alcanza el siguiente punto y en 30 kms ha perdido 3 segundos con Nasser. Está complicado su triunfo parcial, pero el Loeb

12:14: Loeb, en la pelea

Los problemas de Lategan en ese punto y los que había tenido antes Al-Attiyah (todo leves) hacen que Loeb, con ritmo sostenido se ponga a 2:20 en el km 268. Conociendo su enorme calidad podría dar la sorpresa. Está exprimiendo el Hunter

12:11: Seaidan, muy bien

Hoy sí está brillando. Está a menos de 2 minutos de Al-Attiyah. Es, junto con una gran remontada de Carlos, su única amenaza para ganar la etapa

12:07: Sainz mejora algo

Carlos recorta un poco a los de arriba. Pasa por el km 218 a 1:58 de Lategan, que ahí iba primero. Le ha quitado medio minuto a los ‘grandes’. Poco a poco.

12:04: Se confirma que no pueden con Nasser

Llegan Lategan y Peterhansel al punto anterior a meta y pierden unos segundos más con Nasser: Henk, a 44 seguindos y Stephane, a 1:01. Al-Attiyah hasta puede volver a ganar la etapa abriendo pista. Brutal

12:02: Roma cede más tiempo

Nani no ha tenido un buen tramo y llega al km 172 a 9.35 del primero

11:59: Al-Attiyah, en el punto anterior a meta

Nasser, a lo suyo, no fallando

11:56: Llegan Laia, Betriu…

Mena es el que más pierde (media hora). Pero ya en meta, como Laia Sanz, Betriu, Santolino, Pedrero o Shareina

11:53: Peterhansel recorta

El galo se acerca a los dos. Tiene pinta de que a Lategan le pasó algo. Stephane pasa por allí a 54 segundos de Nasser, que fue fuerte en esa zona

11:48: Lategan cede ante Al-Attiyah

Pues Nasser es mucho Nasser para el sudafricano. Llegan los dos al km 268 y ahora es el qatarí quien se pone primero. Le mete 37 segundos a Henk. Le ha endosado un minuto en este tramo. Y abriendo.

11:47: Y así queda la general de motos tras la etapa 4

11:45: Así quedó la clasificación de la etapa 4 de motos:

11:41: Sainz, a 2:27

Carlos mantiene más o menos las distancias en el km 172. Por ahora no hay milagros

11:40: Ricky Brabec se dejó bastante al final

Ojo, que el último campeón no venía mal (a unos 5 minutos de Joan), pero en el tramo final cedió y llegó a 12:53 del español

11:39: De Soultrait, confirmado como líder

Así iba. Vía Dakar

11:36: La crónica de motos

Vía Enrique Naranjo: Barreda vuelve a ganar y se queda a las puertas del liderato

11:30: Peterhansel, a su ritmo

‘Monsieur Dakar’ no falla. Llega al km 210 a 1:10 de Lategan. Se deja muy pocos segundos con Henk y Nasser.

11:29: Cristina y Farrés luchan en vehículos ligeros

Salieron y ya están buscando el triunfo de etapa en su categoría

11:28: El ganador en motos

El Dakar ya se le otorga a Barreda su triunfo parcial número 26 en el rally

11:25: Lategan sigue domando a Al-Attiyah

Ambos alcanzan el punto del km 218 y el sudafricano le endosa 22 segundos a Nasser, esto es 5 segundos más en estos 40 kms

11:23: De Soultrait apunta al liderato

Llegó a 7:19 de Barreda y parece que le arrebatará el liderato a Howes. Faltan algunos por llegar para ratificarlo

11:18: BARREDA GANA LA ETAPA DE MOTOS

11:20: Buenas diferencias a favor de Barreda

El castellonense amplió algo al final. Le metió 5:57 a Branch, 6:09 a Sanders; 14:42 a Price; 11:38 a Kevin Benavides. No está mal el botín

Joan llega a meta y se confirma su triunfo

11:16: Loeb, firme

Seb, que hoy salía más arriba, está completando una especial muy sólida. En el km 172 pierde 2:20 con Lategan. Va cogiendo el pulso a su Hunter de Prodrive

11:14: Roma pierde más

Nani pasa por el tercer punto a 5:28 de Nasser. Sainz, pese a perder tiempo, le pasó en pista

11:12: Branch, en meta perdiendo tiempo

Ross llega como primero en motos a la espera de Barreda, pero viendo las distancias con los que ya habían acabado, ha fallado un poco al final

11:09: Paisaje apocalíptico

Vía Dakar

11:07. Peterhansel, sólido

Stephane pasa por el km 172 y hasta lima unos segundos a Nasser. Está ahora a 56 del líder Lategan. Bien el galo

11:05: Sainz vuelve a tener problemas

Carlos ha cedido más tiempo en el tercer punto de paso. Ahora lo hizo a 2:31 de Al-Attiyah. Ha perdido más de dos minutos en este tramo. ¿Pinchazo? En cualquier caso, de remontada, por ahora, nada

11:02: Lategan puede con Al-Attiyah

Sería alucinante si no tuviéramos en cuenta lo de etapas anteriores. El sudafricano llega al km 172 y endosa 17 segundos al qatarí. Iban muy igualados, pero ahora cambian las tornas. Aunque es poco tiempo

10:58: Barreda atisba la meta

Joan llega al último punto de control antes de la meta y sigue con su velocidad de crucero. Le mete más tiempo al resto, aunque poco. En 30 kms le ha endosado 19 segundos a Branch, que ahora está a 2:30. La victoria de etapa es casi de ‘Bang Bang’, como le apodan desde sus tiempos en el motocross

10:57: Al-Attiyah llega al km 172

Nasser vuelve a abrir sin problemas aparentes

10:54: Avería para Al-Rajhi

Palo para el saudí. Tras perder todas sus opciones ayer al perderse, hoy salía atrás y pensaba remontar, pero, según informa la organización, ha tenido una avería en el km 30 y está parado.

10:51: Roma resiste a Sainz

Nani pasa a 2:09 de Nasser en el km 80. Está aún, por muy poco, delante, en pista, de Sainz

10:48: Barreda, ya en el km 268, a lo suyo

Va como un martillo pilón. Igual no mete una barbaridad de tiempo, pero sigue ampliando. Ahora le saca 2:11 a Branch, el segundo. Le ha endosado medio minuto en unos 50 kms. A Cornejo, 3:31; a Kevin, 6 y a Price, 9.

10:41: Sainz cede el liderato

Pues se frena la escalada de Carlos. Pasa por el km 80 y es ‘sólo’ tercero a 20 segundos de Al-Attiyah. Ha perdido medio minuto en este tramo

10:37: Kevin Benavides y Price, ya en meta

La alcanzaron juntos, con el argentino marcando como primero con 3:04 sobre el australiano. A esperar

10:35: Serradori hoy sí sufre

El galo se ha dejado 14:43 con Nasser en el km 80. Con Sainz debería ser más. Problemas para uno de los que iba arriba en la general

10:33: Howes lucha por no ceder el liderato

Pierde 11 minutos con Barreda. Se agarra a su primer puesto en la general, algo que nunca había defendido en su vida

10:30: Peterhansel cede más con Al-Attiyah

Pasa por el km 125 y está a 52 segundos. Se ha dejado medio minuto en los últimos kms. Nasser, abriendo, lo vuelve a hacer. Eso sí, Lategan sigue brillando y sólo pierde 1 segundos. Lo va clavando el sudafricano

10:29: Price y Kevin van juntos

Tras los errores de navegación y otros problemas, ambos se han juntado rodando en cabeza y abriendo pista. Ya atisban la meta. Kevin cede más de cinco minutos con Barreda

10:25: Barreda mantiene ventajas

Joan, ya en el km 218 y le mete un segundo más a Branch, ahora a 1:38. Con otros sí amplia rentas. A Quintanilla le endosa 3:32; a Ricky Brabec, 5:08; a Price, 8:38. Bien

10:24. Nani, a 1:07 de Sainz

Roma va a empezar a sentir el acoso del Mini en breve

10:22: SAINZ, 1º

Pasa por el km 43, la primera referencia, y mejora a Nasser por 9 segundos. El ataque ha comenzado.

10:20: A toda velocidad esquivando árboles

Vía Dakar: Bestial

10:18: Al-Attiyah llega al km 125

Nasser abre sin perderse. Solidez brutal

10:17: Sainz, detrás de Roma

Carlos salió en el puesto 17 dos minutos después de Nani. A ver lo que tarda en cazarle

10:14: Barreda mete buenos tiempos

A Price le está endosando más de 7 minutos en el km 172. A Ricky Brabec, 5. No está mal

10:09: Peterhansel se rehace

Pese a que parecía que se había parado dos veces (eso decían los mapas del GPS), Stephane sólo pierde 23 segundos con Nasser en el km 80. Lategan sigue segundo, a 3 segundos (antes eran 4)

10:07: Barreda amplía rentas

Le ha metido un minuto más a Branch. Ahora le saca 1:37. Pinta bien la cosa para Joan

10:07: Al-Attiyah, en el km 80

Nasser, a lo suyo

10:04: Sale Carlos Sainz

A ver cómo va su remontada. La necesita

10:02: Problemas para Peterhansel

Se ha parado dos veces. ¿Pinchazos? Puede ceder el liderato ante el intratable Al Attiyah

9:52: Al-Attiyah lidera

De nuevo no le importa abrir pista y es primero en el punto del km 43. Le saca 4 segundos a Lategan, que arrancó tras él

9:45: Ten Brinke no saldrá

Tras su accidente en el tramo final ayer, del que salió ileso, como su copiloto, recibió ayuda en pista de Tom Coronel, pero necesitó la asistencia para llegar al campamento. No pudo reparar su Toyota y es baja. Palo para ellos

9:43: Vista panorámica

Vía Dakar

9:30: Salen los coches

Abre pista Nasser Al Attiyah

9:28: Barreda, más y más líder

Joan llega al km 125 y amplía ventajas. Ahora le saca 36 segundos a Quintanilla (le ha metido casi medio minuto en este tramo), 49 a Branch y 1:43 a Sanders. Vamos!

9:27: Error de navegación de Price

Toby falló y perdió varios minutos en torno al km 80. Ya volvió. Barreda lo puede aprovechar

9:19: Las montañas negras

Vía Dakar

9:14: Zala no saldrá en coches

Tuvo una avería en la caja de cambios. El equipo pensaba que podría repararla, pero no ha sido así. El lituano se queda fuera

9:10: Abandona Alexandre Azinhais

El portugués nacido en Francia sufre una avería del motor en el km 22 y tiene que retirarse

9:02: Los quads ya dan guerra

Salieron todos, incluyendo al español Toni Vingut

8:59: Mena padece

Oriol ha tenido problemas entre el punto 1 y 2 y ahora está a 19 minutos de Barreda. Al menos sigue en marcha

8:58: Barreda, tras Laia

Joan ya ha adelantado en pista a 3 pilotos, incluyendo a Pedrero. Está detrás de Laia Sanz, a la que debe superar en breve

8:56: Barreda llega volando

Joan alcanza ya el km 80 y, de nuevo, es primero. En esta ocasión, le mete 2 segundos más a Quintanilla, que es segundo. Pasa de 7 a 9. Pero con otros la renta ya es grande. Al líder, Howes, le endosa ya 9:36 y a Price, más de 3 minutos

8:54: Kevin Benavides, con problemas

El argentino, que abría pista, ha sufrido algún tipo de complicación y llega al siguiente punto con 11 minutos perdidos. ¿Habrá errado en algún camino? Walkner, en las mismas

8:49: Joan, a ataque

Barreda mejora en 5 segundos a Branch y, por ejemplo, en 24 a Price. Está adelantando pilotos, pues él salía un minuto después que Chapeliere, al que ya ha pasado

8:48: Barreda, 1º

Primera referencia de Joan, en el km 43 y ya manda

8:24: Kevin adelanta a Price

Ambos llegan ya al km 125 y Benavides ya le saca 3:09 a Toby. Esto quiere decir que le ha pasado y tira en cabeza, dado que partió tres minutos detrás. El australiano, a pegarse a él

8:22: La montaña llama a Caimi

Vía Dakar

8:17: Branch y Sanders se muestran

Ross llega al primer punto, el km 43 y se pone primero, dejando a Walkner a 17 segundos; Daniel alcanza el segundo y mejora a Kevin por 23 segundos. Ambos empezado muy bien

8:13: Sale Barreda

También comienzan Laia Sanz, Pedrero y Shareina

8:07: Betriu y Calmet, en acción

En breve saldrá Barreda

8:03: Reacción de Kevin y sufrimiento de Price

Ambos llegan ya al km 80 y Toby sufre, ahora sí, abriendo. El argentino le ha tomado 2:28, con lo que ya lo ve de cerca

8:00: Quintanilla y Brabec conversan

Hablan antes de salir. Vía Dakar

7:57: Santolino y Mena arrancan

Lorenzo y Oriol, a seguir con sus buenas prestaciones

7:51: Diferencias cortas

Por ahora, ya han pasado por el km 43 varios pilotos y las distancias son de pocos segundos. Eso dice que Price abre a buen ritmo… y que faltan los de atrás, como Barreda. Walkner es primero con sólo dos segundos sobre Toby

7:41: Price y K. Benavides, ya en el km 43

De momento, el australiano, que abre pista. hasta le endosa 32 segundos al argentino

7:32: Despegamos

Vía Dakar

7:30: Sin gran calor

Las condiciones volverán a ser buenas: sol y 22 grados

7:29: El líder Howes sale

Aquí le tenemos. Gran sorpresa

7:25: Gran historia de superación

Vía Enrique Naranjo, la historia de Roelant, que debuta a los 60 años para honrar a su hijo: «Me he roto la espalda, no mi espíritu»

7:15: Las motos, ya en marcha

Ya han comenzado la especial las primeras motos. Price abre pista, con Kevin Benavides a su zaga. Las 10 primeras parten cada 10 miutos

Bienvenidos a la etapa 4 del Rally Dakar 2021 en Arabia Saudí. Transcurre entre Wadi al Dawasir y Riyadh. Carlos Sainz debe empezar a remontar la más de media hora que perdió ayer por sus problemas con la navegación en un punto. Stephane Peterhansel defiende liderato y Nasser Al Attiyah vuelve a abrir pista. En motos, Joan Barreda también saldrá al ataque a recuperar lo cedido ayer. Howes es el sorprendente líder