Eva Copa: “Cuando el MAS me aisló el Mallku me dio la mano, me pidió ser fiel al pueblo”

Fueron varios los líderes de la agrupación Jallalla La Paz que se dieron cita al velorio de Felipe Quispe, entre quienes se encontraba la candidata a la Alcaldía de El Alto, Eva Copa quien valoró el apoyo que recibió del excandidato a la Gobernación de La Paz y manifestó que no lo defraudará.

La expresidenta del senado, señaló que recién hace unos meses conoció Felipe Quispe, de quien dijo era un líder que se preocupaba por incentivar a los jóvenes y que le brindó mucho apoyo.

​“Cuando el MAS me aisló de sus filas, él me dio la mano y me dijo aquí nos vamos a parar firmes los aymaras y no vamos a claudicar. Me pidió ser fiel a mi convicción y al pueblo y así lo voy a hacer”, manifestó Copa.

Resaltó que muchos jóvenes de diferentes municipios del departamento paceño llegaron hasta el salón Felicidad en El Alto donde es velado El Mallku, pues con sus palabras lograba motivarlos.

“Ha peleado en momentos muy duros del país, se ha quedado con nosotros firme, por los aymaras, por los campesinos. Decía que íbamos a crear un partido para los jóvenes”, sostuvo.

Para considera que el camino recorrido por Quispe es inspirador y que luchará para hacer realidad el sueño que tenía de recuperar los derechos de los aymaras.

“Vamos a caminar el camino que haz caminado, lo que cueste vamos a llegar ahí”, manifestó Copa en memoria del Mallku.