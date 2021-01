Exabrupto de un histórico futbolista italiano contra Paulo Dybala: «Con presión, se mea encima»

Antonio Cassano, de gran trayecto por Europa, atacó al argentino en medio de la negociación que mantiene con Juventus

Nuevo ataque de Cassano hacia Paulo Dybala

No es la primera vez que sucede. La figura de Antonio Cassano en el fútbol italiano tiene su relevancia y volvió a atacar a Paulo Dybala, quien se encuentra en plena negociación con Juventus para lograr renovar su contrato por varias temporadas más. Si hay alguien que no está feliz con que el argentino sea el dueño del dorsal 10 en la Vecchia Signora, es el ex mundialista con Italia en Brasil 2014.

Todo sucedió en el canal de Twitch de Christian Vieri durante una de sus transmisiones a través de Internet. Mientras se discutía cómo debería formar Juventus para alcanzar al Milan en la cima de la Serie A, llegó la zona de conflicto: la delantera. Con Cristiano Ronaldo como figura indiscutible, todas las luces enfocaron a Dybala y fue tema de discusión.

“Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne… Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor…”, declaró Cassano sin filtro. Para cerrar, el ex jugador del Real Madrid opinó: “Si los bianconeri pierden, para ellos se acabó el scudetto”.

Dybala tiene el apoyo del director técnico, Andrea Pirlo (REUTERS/Massimo Pinca)

Paulo se encuentra en charlas con Juventus para renovar su contrato. Aunque ambas partes son optimistas, el 10 habría pedido duplicar su salario actual (cobra USD 9,2 millones actualmente) y desde el club no quieren ceder. “Dybala también sabe que tiene que demostrar más adentro del campo”, fue la respuesta de Andrea Agnelli, presidente del club. Pero por otra parte, no es la primera vez que Antonio ataca al argentino: en septiembre del 2019 ya lo había comparado con Messi y dijo que era un riesgo muy alto para el cuadro de Turín.

El futbolista argentino lleva nueve temporadas en la Serie A, seis en Juventus y tres en Palermo, en las cuales ganó diez títulos: cinco veces la liga italiana, tres Copa Italia y dos Supercopa Italiana. Además, acumula un total de 242 partidos con la camiseta de la Vecchia Signora en los cuales marcó 98 goles. Últimamente viene siendo la dupla de ataque de Cristiano Ronaldo con quien se preparan para enfrentar al Porto por los octavos de final de la Champions League el miércoles 17 de febrero y el martes 9 de marzo.

Fuente: infobae.com