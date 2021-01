Expresidente de San José está con orden de aprehensión

La audiencia cautelar del caso se llevó adelante días atrás, oportunidad en la cual el juez declaró a Martínez en rebeldía y «ha ordenado expedir una orden de aprehensión y el arraigo

El expresidente de San José, Wilson Martínez Piérola (abril de 2017-noviembre 2019), tiene una orden de aprehensión dentro del proceso de estelionato por entregar los documentos de propiedad del complejo del club como garantía para solicitar un préstamo.

«El señor Martínez está imputado por estelionato por dar en calidad de garantía los documentos del complejo sin tener el consentimiento de algún socio, menos de la mesa directiva. Más allá de aquello era obligación de él informar y no renunciar y salirse sin dar cuenta de estos documentos originales que hasta la fecha no se conoce el paradero», declaró el abogado Rando Chambi que lleva adelante este proceso.

La audiencia cautelar del caso se llevó adelante días atrás, oportunidad en la cual el juez declaró a Martínez en rebeldía y «ha ordenado expedir una orden de aprehensión y el arraigo para que no salga del país y la publicación de sus señas de identidad a nivel nacional para que las personas puedan señalar a la Policía sobre su paradero», informó Chambi.

Los socios del club santo se enteraron de la desaparición de estos documentos a través del abogado Oscar Ayala, quien fue el asesor jurídico del exdirigente y contra quién también afronta un litigio. De acuerdo a la información que recolectó Chambi en el Ministerio Público, Martínez tiene cuatro procesos judiciales.

Se desconoce la ubicación de los papeles originales del club, tampoco se sabe quiénes son las personas con las cuales Martínez hizo la transacción. Dentro de la entidad orureño hay preocupación porque la propiedad pueda ser rematada para pagar la deuda que dejó el empresario.

«Estas personas que tienen estos documentos en su poder como orureños que son tienen la obligación moral de entregar y de apersonarse a las oficinas y hacer conocer en qué posición tienen esos documentos y no llegar a ser cómplices de Martínez», agregó Chambi en entrevista con el programa Plus Sport de Oruro. Es posible que la investigación se amplíe a esos involucrados en caso de no presentarse de manera voluntaria.

Chambi también acusó a Martínez se ser responsable de la quema de documentación del club en el incendio que ocurrió el año pasado en el complejo cuando el país estaba ingresando a la cuarentena por al Covid-19.

«Es encontrado como el primer responsable porque un día está siendo entrevistado por el auditor sobre las entradas falsificadas y al día siguiente aparezca todo quemado. Para mí el señor Martínez tenía la única idea de hacer desaparecer la prueba que podía involucrarlo más», declaró Chambi.

La renuncia de Martínez en noviembre de 2019 desató una crisis institucional en San José, porque pasaron por la presidencia Carlos Estrada (interinato), Marcelo Flores, José María Cuéllar, Huáscar Antezana hasta llegar a David Rivero, elegido hace una semana en elecciones avaladas por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).