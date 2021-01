Familiares de víctimas de Senkata advierten con huelga de hambre por incumplimiento del DS 4176

Piden al Gobierno atender los 22 puntos incluidos en la norma que fue acordada con el gobierno de transición.

Fuente: RTP, Página Siete

La Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata determinó iniciar movilizaciones de protesta. Pide el cumplimiento de un pliego petitorio de 22 puntos incluidos en el Decreto Supremo (DS) 4176, informó el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.

“Es una decisión que no se quería asumir, hemos estado esperando desde octubre que el Gobierno nos atienda. No nos han atendido, hay un pliego petitorio de 22 puntos y es el desglose del decreto 4176·”, indicó Inca a RTP.

Manifestó además que el Gobierno indicó que la norma, promulgada durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez no contaba con fondos para su ejecución; ese argumento fue desmentido por el líder de Derechos Humanos alteño.

“Lamentablemente nos han informado que ese decreto había sido aprobado sin recursos económicos, cosa que desmentimos porque he estado en todos los diálogos del gobierno de la señora Jeanine Añez y cuando nos hemos reunido con el señor (exministro de Economía, José Luis) Parada, él garantizó y firmó el desembolso de 10.000.000 de bolivianos, (de los cuales) 4.500.000 eran para atención a fallecidos, y 5.500.000 para la atención de heridos. No pueden decir que no hay dinero”, afirmó.

Los familiares de las víctimas de Senkata no descartan radicalizar sus medidas e iniciar una huelga de hambre, en busca de la atención de sus demandas.

El DS 4176 establece en su primer artículo que se debe fortalecer la cultura de la paz “a través de la otorgación de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares de los fallecidos, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019”.