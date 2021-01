Germaín Caballero ratifica su pedido de mover la fecha de las elecciones

El candidato a la Gobernación por Unidos, Germaín Caballero, nos habla de cómo está encarando su campaña electoral en época de pandemia.

Fuente: PAT

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, por Unidos, Germaín Caballero, en programa Hola País, lamentó la falta de infraestructura en estos momentos debido al rebrote del Covid-19 y hasta el momento no las autoridades no se han pronunciado para poder contrarrestar ello. Dijo que los hospitales están saturados, siendo los pacientes atendidos en el suelo de los pasillos.

Ratificó su pedido de debates entre candidatos, en vez de las caminatas, sin embargo no hay respuesta por parte de los candidatos y que está de acuerdo en que se mueva la fecha de las elecciones para aplanar la curva de contagios.

Dijo que no bajará su candidatura, porque con la última encuesta se confirma que su candidatura es la única fuerza nueva y renovadora, ante las dos fuerzas conocidas que tiene un techo de votos que no subirán y tienden a bajar, además no se ha lecturado la votación de las provincias, que es su fuerte en votación.