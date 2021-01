Cuarentena: Gobernador respeta autonomía de decisión de los municipios cruceños

“Se tiene que conversar porque se necesita que exista conciencia y voluntad de los actores económicos para que haya una cuarentena rígida.”.

Fuente: Gobierno Departamental de Santa Cruz

Con respecto al debate sobre la aplicación o no de la cuarentena rígida, el gobernador Rubén Costas afirmó que viene reuniéndose con diferentes, además de la información diaria por intermedio del Sedes, tema por el cual, todo el sector de salud, sea el Colegio Médico, Fesirmes y sociedades científicas, de epidemiológicos y otros actores, basados en estudios, recomiendan que la forma eficaz para ralentizar o bajar la curva de contagios son los 21 días de cuarentena rígida.

En este sentido, Rubén afirmó que se ha respetado también la posición de los municipios cruceños en razón de las autonomías y competencias de las decisiones, amparados en un decreto supremo.

En contraposición está el aspecto socioeconómico, del cual también se tiene que conversar porque se necesita que exista conciencia y voluntad de los actores económicos para que haya una cuarentena rígida.

Lo que sí aseguró es que como Gobierno Departamental se trabajará conjuntamente con otras instituciones para tomar una decisión de emergencia aprobada por la mayoría.

Y para hacer los esfuerzos a fin de evitar ingresar a esta medida, la primera autoridad del departamento indicó que se necesitan dos cosas fundamentales. La primera es que la gente respete las medidas de bioseguridad de la cuarentena dinámica, lo que no se ha hecho en lo mínimo, llegando a clamar para el uso del barbijo, el lavado constante de manos, el distanciamiento y que no haya las fiestas y juntes, que conllevan a los contagios masivos que se está viendo en la actualidad. El segundo es concerniente al periodo electoral, por lo que pidió que no lo use ni se lo politice la salud, porque esto sería patético y haría mucho daño a la población.