Google Calendar recupera el modo sin conexión en su versión web

Google Calendar se actualiza en su versión web recuperando una de sus funciones perdidas: el modo sin conexión.

Si eres usuario intensivo del Calendario de Google sabrás que el modo offline se perdió hace unos años. Pero ahora está de regreso para un grupo de usuarios.

Cómo habilitar el modo sin conexión de Google Calendar

Por el momento, el modo sin conexión en Google Calendar solo está disponible para usuarios con cuentas de Workspace, según menciona el equipo de Google, pero es posible que se extienda a todos los usuarios de cuentas gratuitas.

Esta opción no estará habilitada de forma predeterminada, así que el usuario deberá pasar por la configuración de Calendar para activar el modo offline. Para ello, solo necesita abrir Calendar desde el navegador de Google Chrome ir a Configuración >> General >> Sin conexión >> Activar calendario sin conexión.

Si lo ha activado de forma correcta, verá un icono que muestra que el calendario se está sincronizando. Y para que no cause confusión, Calendar mostrará diferentes iconos y avisos para informar si la sincronización está completa, si el calendario está desconectado, si está listo para trabajar sin conexión, etc. ¿Y qué verás en este modo sin conexión de Calendar? Te mostrará todos los eventos de las últimas 4 semanas, así como todo lo que tengas programado a futuro.

Y por supuesto, podrás contar con los diferentes tipos de visualizaciones: diaria semanal o mensual. Un detalle a tener en cuenta es que habrá funciones que no estarán disponibles y habrá acciones que no podrás realizar cuando está en modo offline. Por ejemplo, no podrás crear ni modificar los eventos, y también quedan excluidos los recordatorios y tareas.

Aún así es una función práctica a la que podemos recurrir en caso de emergencia, cuando no disponemos de conexión a internet, para no perder ningún evento programado.