Hay diferencias en el partido azul sobre cambio de ministros

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El presidente Luis Arce llega al 22 de enero, Día de la Fundación del Estado Plurinacional, en medio de diferencias que se registran dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) en torno a su gabinete. Hay legisladores que piden evaluar y destituir a una parte de los colaboradores de Arce; en cambio, otros no están de acuerdo, porque no lo ven pertinente.

El diputado Daniel Rojas afirmó a Página Siete que, si bien transcurrieron menos de tres meses desde que juraron a sus despachos, algunos ministros no coordinan su trabajo con los movimientos sociales ni con los parlamentarios. Incluso habló de maltrato.

“El 70% debería de ser evaluado y, en todo caso, algunos deberían de ser cambiados, pero si lo ratifica nuestro hermano Lucho. Esos ministros tienen que tener la coordinación con las organizaciones sociales”, dijo Rojas. Entre los ministros a los que observa el legislador están los titulares de Desarrollo Rural, Obras Públicas, Planificación y de Gobierno.

“Primero es el Ministro de Gobierno (Carlos Eduardo del Castillo). Personalmente yo he sido muchacheado por este ministro en una reunión, creo que esa no es la actitud. El caballero parece que no sabe de dónde venimos. Nosotros no somos personas designadas a dedo, a nosotros nos eligieron con el voto popular”, afirmó Rojas.

En la misma línea, el diputado y vicepresidente de la brigada parlamentaria cruceña, Rolando Cuéllar, afirmó a este rotativo que varias organizaciones sociales de Santa Cruz están descontentas con Del Castillo.

“Santa Cruz está muy molesta con el Ministro de Gobierno porque él dijo que en Santa Cruz no había capacidad ni voluntad de los funcionarios y es por eso que está llevando gente de otros departamentos para que ocupen cargos en las instituciones públicas. Las organizaciones sociales ven esto como una humillación al departamento; por eso, todos estamos pidiendo el cambio del Ministro de Gobierno”, precisó Cuéllar.

Este medio buscó a Del Castillo para conocer su postura al respecto, pero el ministro estaba en una reunión.

El diputado Héctor Arce Rodríguez, también del partido azul, habló de cambios en el gabinete del Jefe de Estado. “Hay algunos nombres que están en duda porque no han demostrado agilidad, operatividad en su trabajo. Lo que queremos es que haya ministros que le den todo el tiempo”, afirmó el legislador.

Otro colaborador observado por los legisladores es el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien está en funciones un mes y 22 días y reemplaza a Wilson Cáceres, destituido por Arce tras protagonizar un escándalo. “Nuestros compañeros agricultores necesitan soluciones a sus demandas y el ministro (Characayo) no está pudiendo atender ese tema”, indicó Rojas.

En cambio, Juanito Angulo, diputado del MAS, declaró a este medio que el tiempo que están en sus cargos los ministros -menos de tres meses- impide conocer su trabajo, además que por la pandemia no se hizo una evaluación a nivel nacional.

“Consideramos que no es pertinente y oportuno porque recién están casi tres meses y en ese marco, ninguna organización social de La Paz ha pedido ajustes en el Gabinete ( ). Sabemos, además, que se ha encontrado el Estado totalmente desmantelado, en escombros, y están en esa labor de reconstruir”, manifestó Angulo.

Los cuatro legisladores consultados coinciden en que al final es “atribución exclusiva del presidente Luis Arce” cambiar o no a sus colaboradores.

El vocero Jorge Richter recalcó que el cambio de ministros es una atribución exclusiva de Arce. “Son decisiones que en caso de conocerse, el Presidente las hará conocer en las últimas horas. No tenemos nada mencionado, pero como le digo, es una decisión absolutamente personal del Presidente”, indicó el funcionario.