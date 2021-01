Internautas comparan la figura de colección de «The Mandalorian» con Evo Morales

En Twitter circula la imagen de la figura oficial de The Mandalorian para The Black Series comparando el rostro del muñeco con el de Evo Morales. y aseguran que no se parace a su protagonista, el actor chileno Pedro Pascal.

En 2020, a través de la plataforma Disney+, se estrenó la segunda temporada de The Mandalorian. Su episodio final fue una de las sorpresas más emocionantes e inesperadas de los últimos tiempos. Pocos esperaban algo tan épico y cómo sería obvio de esperar nos dejó ansiosos por más aventuras de estos personajes.

Entre los fanáticos de los coleccionables de Star Wars se sabe de sobra que la línea de The Black Series ofrece figuras de colección con un detalle por encima del promedio a un precio realmente accesible. Los personajes más memorables de esa franquicia han pasado por ahí, de modo que todos esperaban con ansia el arribo de la The Mandalorian para este cierre de 2020 y arranque de 2021.

Se lanzó Star Wars The Black Series Din Djarin (The Mandalorian) and The Child, por un precio promedio de 34,99 dólares, con todo y un Baby Yoda. Pero algo inesperado sucedió en América del Sur cuando las personas compraron la figura y le quitaron el casco al héroe. El rostro esculpido no se parecía a Pedro Pascal.

«Es inevitable no pensar en Evo Morales al ver la figura», escribieron varios internautas al comparar la figura con el rostro del expresidente de Bolivia. En Twitter es posible encontrar comentarios y bromas al respecto que datan desde octubre de 2020 cuando se reveló la figura.

Pero ahora, por algún motivo, en Brasil ha resurgido la ola de burlas y risas al descubrir que el querido Din Djarin es un personaje de una «galaxia muy, muy lejana».

Algunos fenómenos virales funcionan de manera peculiar. Pero esto que le hicieron a la figura de The Mandalorian dificílmente será olvidado, aseguraron.