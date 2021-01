La Paz: Ciudadanos madrugan y esperan 6 horas bajo la lluvia para conseguir una prueba

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Cientos de ciudadanos con sospecha de la Covid-19 se volcaron al “autocovid” de la Piscina de Alto Obrajes y al coliseo cerrado Julio Borelli para conseguir una prueba de diagnóstico. Muchos madrugaron pese a sufrir malestares, además esperaron más de seis horas.

“Llegué con mi esposa a las 6:00 y la fila ya estaba dando la vuelta a la piscina (Olímpica). A las 8:30 comenzaron a repartir fichas, pero no me tocó”, contó a Página Siete Daniel C., una de las personas que ayer al mediodía continuaba en la fila.

¿Por qué no se fue si no tenía una ficha? Daniel respondió que a muchas personas que están delante de él, se pueden retirar porque pertenecen a un seguro social y no pueden acceder a este tipo de atención.

“Si retiran a más personas, espero que me puedan atender porque este viernes (ayer) es el segundo día que intento acceder a la toma de una prueba”, explicó. Detrás de él, decenas de vehículos esperaban para acceder a una prueba antígeno nasal para saber si contrajeron el virus. Un panorama similar se registra en el coliseo cerrado, en el centro de La Paz, donde las filas de personas interesadas por una prueba se extendían por dos cuadras. “Llegué a las 6:00 y somos rezagados. Nos quedamos esperando que puedan atendernos”, contó una mujer.

Pasado el mediodía, el personal del Sedes del coliseo dejó de atender y una de las personas que hacía fila protestó. “Nos fue mal después de esperar tanto. A las 12:45 nos echaron a todos y nos dijeron que regresemos el lunes. Muchas personas reclamaron porque había una fila terrible y eso nos afectó más porque estábamos a unos pasos de la puerta”, contó.

En ambos lugares, el personal del Sedes de La Paz solicita el carnet de identidad del beneficiario. Con el documento, verifica si la persona pertenece a algún seguro de salud a corto plazo, como la Caja Nacional de Salud (CNS) o la Caja Petrolera u otros. Luego, un médico pregunta qué síntomas tiene la persona. Los más comunes son malestar general, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato.

El enfermero del centro de Alto Obrajes -Constantino Apaza- dijo que a las personas que dan positivo, los médicos recomiendan aislamiento en su domicilio. Y en caso de no tener esa posibilidad, pueden quedarse en una de las camas habilitadas en los establecimientos, pero muchas personas no aceptan esa posibilidad. “Prefieren retornar a sus casas, ya sea porque viven solos, tienen un ambiente donde quedarse o que necesitan cuidar a sus hijos”, explicó.

En los dos primeros días de este centro, el profesional dijo que “casi el 50%” de las personas que van a consultar son positivas”. “Por el momento no registramos pacientes graves”, apuntó. El día de la inauguración, el director del Sedes, Ramiro Narváez, explicó que las personas con cuadros complicados serán derivados a un centro de salud.

Pero el jueves, autoridades del Sedes informaron que ambos centros no atenderían todos los días. El coliseo estaría abierto los lunes, miércoles y viernes; mientras que en Alto Obrajes darían el servicio los martes y jueves. Pese a ello, ambos sitios abrieron ayer sus puertas a los ciudadanos. Apaza dijo que el jueves por la noche determinaron continuar con la atención. “Ayer (jueves) nos dijeron que atenderíamos sólo dos días a la semana por disposición de las autoridades; pero luego nos dijeron que serían todos los días. Esperamos una confirmación”, explicó.

