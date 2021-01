La Paz: ingreso a bancos y mercados será por número de cédula y la circulación del transporte público por placa

Fuente: Unitel

El gobierno municipal de La Paz informó que a partir del jueves 28 de enero regirán nuevas restricciones que tienen como objetivos reducir la concentración en actividades económicas y reducir en un 50% la cantidad de vehículos del transporte público en la ciudad.

Estas son las medidas:

-Ingreso a Mercados, Supermercados, Entidades Financieras de acuerdo a la terminación del número de CI.

–Suspensión del funcionamiento de salones de eventos quedando prohibida cualquier actividad que implique aglomeración de personas

-Se suspende el funcionamiento de los campos deportivos de administración municipal.

–Reducir 50% la cantidad de vehículos de transporte publico en circulación.

-Circulación de vehículos del transporte publico de acuerdo a la terminación del número de la Placa (Par – Impar)

-Esta restricción aplica de lunes a sábado.

-El día domingo no hay restricción, pero se recomienda no salir de casa si no hay necesidad.

-Controlar la implementación de las medidas de bioseguridad en los vehículos de transporte publico.