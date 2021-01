La Paz retoma restricciones en mercados, transporte público, campos deportivos y salones de eventos

Fuente: Erbol

La Alcaldía de La Paz anunció que desde el jueves 28 de enero se implementarán nuevas restricciones para el ingreso a actividades económicas por número de carnet de identidad y, además, para la circulación de transporte público por el dígito de placa.

La determinación surge con el objetivo de contener los contagios de COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia.

Respecto a las actividades económicas, el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, explicó que “el ingreso a mercados, supermercados, entidades financieras, a partir del jueves 28 va a ser de acuerdo a la terminación del carnet de identidad, o sea terminación par o impar”.

Asimismo, indicó que la Alcaldía llevará adelante el control de medidas de bioseguridad y desinfección en las actividades económicas, de manera más intensa y con sanciones para infractores.

Aseguró que también se suspenderá del funcionamiento de los salones de eventos, quedando prohibida cualquier actividad que implique aglomeración de personas.

Además, se estableció la suspensión temporal del funcionamiento de los campos deportivos de administración municipal.

Transporte

Siles indicó que también desde el jueves se restringirá la circulación del 50% del transporte público, en función a la terminación de la placa, ya sea par o impar.

Aseveró que la determinación es consensuada con el sector del autotransporte, puesto que se llegó a acuerdo con sus representantes para aplicar la restricción por terminación de placa par o impar.

“Esta restricción regirá de lunes a sábado. El día domingo no hay ningún tipo de restricción, pero se recomienda no salir de la casa si no hay necesidad, sabiendo que es un día que ya en las últimas semanas hemos podido apreciar que hay bastante menor flujo de gente menor flujo de transporte público y también de vehículos particulares”, agregó.

Horarios permanecen

El funcionario dijo que se mantienen los horarios de circulación permitidos de lunes a viernes de 5 hasta las 22 horas, mientras que en fines de semana y feriados de 5 de la mañana hasta las 20 horas.

En actividades económicas, el horario permitido es de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 21 horas y los fines de semana y feriados desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas.

Siles reiteró que la cuarenta rígida está descartada, puesto que se busca un equilibrio entre el cuidado de la salud y mantener abierta la actividad económica, que atraviesa una situación crítica.