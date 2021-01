¿Los carros irán al espacio en Rápidos y Furiosos? Esto fue lo que dijo Vin Diesel

La franquicia cinematográfica de Rápidos y Furiosos ha emocionado a muchos fanáticos a lo largo de los últimos 15 años. La saga protagonizada por Vin Diesel ha dejado a muchos con la boca abierta con sus escenas de acción, algunas de ellas un poco creíbles.

Carros lanzándose desde una avión, carros a toda velocidad en el polo norte, pero hay algo que todavía no han llevado a cabo y es carros en el espacio. Hablamos de esas especulaciones que aseguran que el equipo de Dominic Toretto viajará al espacio en Fast & Furious 9. Por muy loca que pueda parecer la idea, no podemos imaginar una saga mejor para que tenga lugar.

Los fanáticos llevan tiempo esperando comprobar si esta idea es real. La película iba a estrenarse en mayo de 2020, pero la pandemia del coronavirus hizo que se retrasase al 28 de mayo de 2021. Si todo va según lo esperado, quedan solo unos meses para ver al grupo de nuevo en acción, pero, ¿quién puede aguantar más esta intriga?

En una entrevista con EW, Diesel no ha querido decir demasiado al respecto, pero, sin duda, ha aumentado las expectativas. Sin decir si sí o si no, Diesel ha asegurado que el director, Justin Lin, es capaz de realizar cualquier locura que se le pase por la cabeza.

No voy a contar ningún spoiler. Diré que Justin es uno de esos directores que piensa fuera de lo normal. Puedo darle cualquier cosa y lo intentará a fondo para que sea plausible incorporarlo a la historia

No sabemos si es una cuestión de marketing o pura naturalidad, pero son varios los actores de la saga que han jugado al despiste al hablar de si la novena entrega viajará al espacio. En septiembre, Michelle Rodriguez comentó lo siguiente acerca del rumor: “Oh, venga ya. ¿Cómo os habéis enterado? ¿Veis lo que pasa? La gente empieza a hablar detrás de las cámaras. Cuando una película no sale y la olvidas, las cosas salen. Se suponía que nadie sabría eso… Oh. Bueno. No. Yo no tengo la suerte de ir al espacio, pero tuvimos una guionista y mostró mucho amor, creo, en esta película. Gracias a… Justin Lin. Fuimos capaces de, de encontrar un poco más de atención y amor para las chicas en la película. Y tengo muchas esperanzas en que eso se muestre en el producto final”.

Rodriguez, al igual que Diesel, ni confirma ni desmiente el rumor, pero deja unas declaraciones muy jugosas para que los fans hagan sus propias quinielas.