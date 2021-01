Loza espera que el OEP sea estricto con requisitos para Manfred y todos los candidatos

Fuente: lostiempos.com

El senador del MAS y dirigente cocalero, Leonardo Loza, dijo hoy tras conocer que el TCP emitió una medida cautelar para que Manfred Reyes Villa no sea inhabilitado para las elecciones subnacionales 2021 que espera que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sea estricto en el cumplimiento de los requisitos.

“Sólo queda esperar que el Tribunal Supremo Electoral cumpla con toda la norma y todos los requisitos establecidos en la norma electoral; no sólo, en el caso de Manfred; sino de todos los candidatos. Eso deseamos para todos los candidatos para mayor tranquilidad y transparencia de las elecciones”, declaró en radio Kawsachun Coca.

Explicó que el “caso particular de Manfred tiene muchos problemas que tiene que aclarar ante el pueblo y eso tiene que hacer respetar el Órgano Electoral. Un tema claro es la residencia, pero, al final de cuentas el que tiene que ejecutar y hacer cumplir las reglas es el Órgano Electoral nosotros vamos a esperar optimistas y transparentes”.

“Nosotros somos un partido serio, primero, no vamos hacer a caer en ninguna provocación ni hacer crecer a nadie para que luego se victimice; sólo pedimos al Órgano Electoral sea estricto con la norma y, definitivamente, el que no cumple con la residencia y tiene sentencia ejecutoriada no tendrá que ser habilitado”, dijo.

El TCP emitió una medida cautelar para que el TSE ni los TDE puedan inhabilitar a candidatos que demuestren su estatus de refugiado o asilado hasta que la máxima instancia de justicia del país se pronuncie sobre el fondo de la causa, lo cual, puede ocurrir después de las elecciones previstas para marzo de 2021. En tanto, el Órgano Electoral debe publicar la lista de candidatos inhabilitados el siguiente 10 de enero.