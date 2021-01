Manfred: El TED no ha valorado las pruebas de descargo, el TSE debe habilitarnos por justicia

Manfred Reyes Villa fue inhabilitado por el Tribunal Departamental Electoral, TED, el pasado domingo por una supuesta deuda de más de 2.000 bolivianos de cuando cumplía funciones en la Prefectura de Cochabamba.

El candidato a Alcalde por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó que tuvo dos observaciones a su postulación y que ambas fueran subsanadas.

Reyes Villa dijo en el programa Buena Noche de OPINIÓN que el TED no valoró las pruebas de descargo de las dos supuestas deudas. Una de 2.372 bolivianos y la otra relacionada a un pliego de cargo de 2016 por la compra de seis vehículos para el Servicio Departamental de Caminos de Cochabamba.

“El pliego de cargo se ejecutorió a nuestro favor con una sentencia constitucional del 5 de octubre de ese mismo año y los documentos fueron entregados en ese sentido. El otro caso –de 2.372 bolivianos– es un dinero que se ha pagado el 28 de diciembre de 2020, tenemos el recibo del pago y la gobernadora Esther Soria ha enviado a la Contraloría General del Estado -el 11 de enero de 2021- pidiéndoles la baja, el retiro del registro del pliego de cargo y la Contraloría debe emitir la solvencia y ese proceso tarda, pero hemos presentado el documento de la Gobernadora y el TSE tiene que valorarlo”.

El TED ha dicho que no tienen la obligación de investigación, pero no necesitan hacerlo porque los documentos están con ellos. Cuando se paga, la causa se extingue.

Reyes Villa apeló al Tribunal Supremo Electoral, instancia que en próximas horas dictará un fallo. “En justicia y por derecho debe habilitarme para las elecciones”, dijo.

En una encuesta de intención de voto de la empresa consultora Ciesmori que fue difundida por la red de televisión Unitel, Reyes Villa encabeza con un 39.0%, seguido por Nelson Cox, del Movimiento Al Socialismo.

Reyes Villa, quien hasta dos semanas permanecía internado afectado por la COVID, agradeció a la población porque, dijo, que le dio su apoyo sin que este haya iniciado campaña.

Aseguró que su misión será devolverle a Cochabamba el índide de desarrollo humano alcanzado durante su gestión como prefecto.

Señaló que su campaña será más virtual y que está recibiendo apoyo y adhesiones de organizaciones.

Respecto a su estado de su salud dijo que está recuperado en un 99%, que aún persiste una agitación y recibe terapia de respiración.

“No me dio temperatura, tenía un dolor de cuerpo que nunca antes he sentido y no se lo deseo a nadie. Somos vulnerables a cualquier cosa y tenemos que estar prevenidos”.