Médicos mantienen la amenaza del paro, pero acuden a mesas técnicas para buscar nuevas medidas

Tras una semana de tensiones y reuniones fallidas, asoma el entendimiento entre trabajadores de salud y autoridades. El gobernador, Rubén Costas, y la alcaldesa interina, Angélica Sosa, asistieron a la convocatoria del Colegio Médico de Santa Cruz y otros sectores que aglutinan a los trabajadores de salud.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, Robert Hurtado, señaló que participarán en mesas técnicas durante el fin de semana para consensuar medidas que ayuden a frenar los crecientes casos de Covid-19. A pesar de la voluntad de diálogo y encuentro, los sanitarios mantienen la medida de presión para el día martes, mientras no se concrete un acuerdo.

Tras la reunión con la Gobernación y la Alcadía, los diversos sectores que aglutinan a los trabajadores de salud continuaron debatiendo las próximas acciones. Hurtado reitera que no se ha levantado la advertencia del paro de 24 horas propuesto para el día martes pero que sí están dispuestos a buscar otras salidas.

Al ingreso al colegio médico de Santa Cruz, se observó grupos de gremialistas que protestaban por la reiterada insistencia de los médicos para que se decrete la cuarentena por 14 días.

La cuarentena rígida, planteada por el sector salud podría frenarse si se logran acuerdos en las mesas técnicas que se instalarán a partir de mañana. En ellas, además de los trabajadores de salud, participarán la Gobernación y responsables de los municipios del departamento. Incluso, se contempla la posibilidad de que otros sectores también cuenten con representación.

Rubén Costas manifestó que “entendemos perfectamente que los trabajadores de salud nos indiquen ese pedido (sobre la cuarentena rígida) clamoroso ante la perdida de médicos y trabajadores”. Pero también observa la “situación socioenómica que vive el país” y que cuestiona la viabilidad de la medida.

A la salida de la reunión, el Gobernador reconoció la “gran predisposición de escuchar” mostrada por todas las partes ante un “momento crítico, desastroso, que se vive en el mundo y obviamente, acá”.

Con la instalación de las mesas técnicas se pospone la solicitud de la cuarentena rígida, aunque no se descarta. El mismo Costas valora que “si hay que hacerla, habrá que hacerla; pero que se cumpla”, matiza. Y agrega que no tendría sentido la medida si existen sectores que no están dispuestos a acatarla.

La solicitud de los diversos municipios del departamento, representados por Amdecruz y por la arquitecta Sosa, en nombre de la región metropolitana, apunta a concretar nuevas medidas que ayuden a cortar la cadena de contagios de manera efectiva.

Costas pidió que “estemos más unidos que nunca” para realizar “un último y gran esfuerzo que evite la cuarentena rígida”.