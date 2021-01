MTS denuncia que hay ‘maletines’ para no inhabilitar a Sosa

Fuente: Gigavisión

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Omar Ribera, dijo que se enteró que está corriendo «maletines» para evitar la inhabilitación de la candidatura de Angélica Sosa por Santa Cruz Para Todos.

Ribera dice que una autoridad no debe postularse y para hacerlo tiene que renunciar como lo hicieron otras autoridades en el país. Aseveró que no es de entender por qué el TED no la inhabilita por cometer varias irregularidades en su postulación.

«Nos hemos enterado que como siempre están corriendo maletines y no quisiéramos que nuestras autoridades caigan en hechos de corrupción«, dijo el candidato y presidente de la Fejuve.