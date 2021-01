Murillo le recomienda a García Linera «no salir a la calle»

Aseguró que el exvicepresidente confesó sus miedos

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El exministro de Gobierno Arturo Murillo reapareció este viernes en Twitter y le recomendó al exvicepresidente Álvaro García Linera que no salga a la calle, porque sentirá el repudio de la gente.

“Terrorista confiesa miedo, recomiendo NO salga a la calle, No se necesita a Murillo para que el pueblo haga sentir su repudio, recuerde #SILLAZO”, tuiteó Murillo.

El extitular de la cartera de Gobierno le recordó además el silletazo que sufrió el expresidente Evo Morales, durante un ampliado en Lauca Ñ.

Terrorista confesó confiesa miedo, recomiendo NO salga a la calle, No se necesita a Murillo para que pueblo haga sentir su repudio, recuerde #SILLAZO

García Linera: Ahora que no hay miedo a que aparezca Murillo, me quedaré en Bolivia | Diario Pagina Siete. https://t.co/KEme8cZ5xN

— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) January 22, 2021