Nos reunimos con representantes de Organizaciones Sociales para difundir nuestro…

eldeber.com.bo | 8 hours ago

...sido el mejor presidente de Bolivia, pero hace un año y algo más que no hablo con él, como tampoco he hablado con Luis Arce. No los he buscado y... un año y algo más que no hablo con él, como tampoco he hablado con Luis Arce. No los he buscado y ellos tampoco me han buscado", contó en entrevista...

Compartido: 2.6K