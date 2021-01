Nuevo colapso sanitario en Brasil: la falta de camas UCI en el estado de Rondonia obliga a derivar pacientes a otras ciudades

Fuente: Actualidad RT

El sistema asistencial del estado brasileño de Rondonia ha llegado al colapso, después de que en las últimas semanas sucediera lo mismo en el de Amazonas. En Rondonia la pandemia de coronavirus ha provocado que el 100 % de sus camas UCI se encuentren ocupadas y, de hecho, el pasado fin de semana se contabilizaron 42 pacientes a la espera de poder ser ingresados en este tipo de unidades.

Debido a la gravedad de la situación, las autoridades de Rondonia han hecho un llamamiento para poder trasladar pacientes a estados vecinos, que se ha comenzado a concretar esta semana. Así, el lunes 13 pacientes con covid-19 fueron transportados a hospitales de Curitiba, capital del estado de Paraná.

También a partir de este martes Rio Grande do Sul ha comenzado a recibir pacientes covid de Porto Velho. De ellos, 20 serán enviados al Hospital Universitario de Canoas, en la Región Metropolitana; y otros 30 se dirigirán a Porto Alegre. «La solidaridad no tiene distancias ni fronteras«, apuntó en redes sociales el vicegobernador en funciones de Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.