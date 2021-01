Padres de familia de Vinto bloquean carretera a Oruro por canasta escolar

Padres de familia de algunas unidades educativas de Vinto instalaron este miércoles un punto de bloqueo en la carretera al occidente del país exigiendo a la alcaldesa Julieta Alcocer la entrega de los productos de la canasta escolar de acuerdo al cronograma que se elaboró.

Fuente: lostiempos.com

«Las autoridades municipales no han cumplido el acuerdo de entregar todos los productos de la canasta escolar hasta el 10 de enero. El lunes comenzaron a distribuir, pero hoy nos indican que no llegó arroz y que la empresa no agiliza el envío porque solo pagaron el 35 por ciento del monto del contrato», explicó Hernán Bander, representante de la unidad educativa Carmen Salguero.

Señaló que el sector está dispuesto a dialogar, aunque advirtió que la medida de presión continuará en los próximos días porque más de una treintena de establecimientos no se beneficiaron con la canasta escolar.

Decenas de vehículos pesados nuevamente quedaron varados en la vía troncal y aguardan un cuarto intermedio para avanzar.

Esta es la segunda vez que los padres de Vinto cierran la carretera por la canasta escolar.

Desde el Concejo Municipal indicaron que se busca instalar una mesa de negociación para no perjudicar a la población.