Palmaflor de Azkargorta está en la Sudamericana

Página Siete Digital / La Paz

Mcepal Vinto Palmaflor se clasificó la tarde de este jueves a la siguiente versión de la Copa Sudamericana luego de empatar con San José en Oruro 1-1. Los cochabambinos debutaron este año en la primera División del país.

El equipo de Vinto no solo se metió por vez primera en un torneo de Conmebol, sino que dejó fuera de esa competición a Blooming, equipo que no pudo de local ante The Strongest y quedó en la novena posición.

Palmaflor quedó octavo con 38 puntos, los mismos que los celestes de Santa Cruz, pero con un gol diferencia de menos uno contra menos cinco de los orientales.

En el juego en Oruro, este se definió en los últimos dos minutos de tiempo reglamentario. Los orureños golpearon primero con un tanto de Roly Sejas a los 88’ y la igualdad llegó a los 90’ por intermedio de Bismark Ubah.

Los orureños quedaron en el último lugar de la clasificación con 20 unidades. Perdieron tres puntos por las demandas de los jugadores, pero para fortuna de los orureños no hubo descensos en esta temporada

Fuente: paginasiete.bo