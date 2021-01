Paramédica, enfermera y modelo: quién era Ximena Hita, la reina de belleza cuya muerte impactó en Año Nuevo

Ximena había ganado el certamen, agradeciendo a familia y amigos por el apoyo. Su muerte queda pendiente a investigar

El mundo de la moda y las pasarelas en México pasó por un año de desgracias en este 2020, fueron diversos los escándalos que las modelos expusieron en contra de organizaciones y de personajes como Lupita Jones que dejaron mala imagen. Pero lo que sin duda nadie esperaba es que la tragedia también opacara las festividades del final del 2020.

El fallecimiento de Ximena Hita, una joven cuyo futuro auguraba un éxito tremendo, pues justamente fue coronada este año como Miss Aguascalientes 2019 (ceremonia que se retrasó por motivos desconocidos) pero que desgraciadamente terminó en una tragedia luego de que su cuerpo fuera hallado en su departamento, ella se encontraba sin vida, y las investigaciones de las autoridades determinaron en primera instancia que se había su propia vida.

Según información del perfil de Miss Aguascalientes 2020, Ximena siempre tuvo el sueño de competir para poder ser una reina de belleza, desde niña había seguido con pasión los certámenes y se preparó para ser una modelo al mismo tiempo que continuaba con su vida académica.

Cuando le tocó decantarse por una profesión para poder desarrollarse y crecer eligió dedicarse a cuidar de otras personas y se decantó por la enfermería, carrera en la cual se encontraba cursando con la intención de ayudar a pacientes cuya vida estuviese en riesgo. Su gusto eran la moda y la medicina y desde joven sabía que quería competir en las grandes ligas.

La oportunidad había llegado luego de que fuera nombrada Miss Aguascalientes, en enero de 2020, pues eso le abría las puertas para competir en el certamen de Miss México, lo que la podría catapultar incluso más alto a los certámenes de mayor envergadura. Desgraciadamente para ella, la competencia no fue la mejor y no quedó entre las mejores del certamen. Sin embargo, su carrera como modelo igualmente tenía un panorama luminoso.

En las redes sociales, Ximena recibió el apoyo de muchos de sus compañeros, amigos y seguidores en el certamen, en las votaciones recibía muchos mensajes de ánimo y se presentaba como una contendiente animosa al título. Sin embargo, en otras publicaciones se puede ver que también tenía los momentos de duda, tan respetables y frágiles como todos y también del gran apoyo que le daban sus amigas, el cual agradecía en los mismos comentarios.

Ximena Hita cuando era pequeña, en una foto que compartió Miss México (Captura de Pantalla: Instagram @missaguascalientesorg)

Como prueba de ello, uno de los comentarios que publicó en las redes sociales, en donde agradece a una amiga el haberla apoyado siempre:

En primer lugar tengo que darte las gracias por ser de la manera que eres. Porque me dejas ser yo misma cuando estoy contigo. Gracias por ser sincera. Por compartir conmigo no sólo mis momentos felices, sino también los más desastrosos, vergonzosos y tristes. Gracias por aceptar que a veces no te cuente las cosas. Por esperar pacientemente a que esté preparada para contártelas y estar dispuesta a levantarme una vez que me caigo