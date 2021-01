Pato Rodríguez volvió: «Ustedes dudaron, yo no; en Wilster encontré mucho más que el dinero»

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Patricio ‘Pato’ Rodríguez regresó ayer a Cochabamba para sumarse al trabajo de la pretemporada del plantel Wilstermann. A su llegada dio tranquilidad a la hinchada con su permanencia, pero también hablo de la posibilidad de tener como compañeros a Esteban Orfano y Damián Lizio.

“Ustedes dudaron yo no. En Wilstermann encontré mucho más que el dinero, el cariño, el sentirme cómodo, el estar en un grupo que más que compañeros son amigos y acá realmente la paso bien y estoy feliz”, aseguró Rodríguez, para darle tranquilidad a la hinchada aviadora, que hace algunas semanas se enteró que el club paraguayo Olimpia pretendía contar con sus servicios.

“Más allá de que si aparece otro club en estos días, se tienen que combinar muchas cosas para una salida mía, le tiene servir al club, me tiene servir a mí, a mi familia, muchas cosas se tienen que alinear para que yo elija una salida de Wilstermann”, recalcó.

El Pato también hablo del nuevo equipo que se está conformando y la idea de tener como compañero a Damián Lizio lo deja muy feliz.

“Damián es un amigo, compartimos las selecciones juveniles juntos, jugamos en la selección argentina Sub 20, nos llevábamos muy bien, éramos muy cercanos cuando él estaba en River, es un gran jugador”, dijo sobre Lizio, quien llegaría hoy a Cochabamba y se sumaría a los entrenamientos el lunes.

Pero además Rodríguez lanzó una indirecta a la dirigencia. Le encantaría que el argentino Esteban Orfano continúe en el plantel, posibilidad que se abrió después que el paraguayo Ismael Benegas asegurara que no quiere volver y que inició las negociaciones para rescindir su contrato con el Aviador.

“Doy lo que no tengo, por jugar con Esteban y con Damián. Serían creo unos compañeros de otro nivel. Esteban lo ha demostrado, le agradezco porque él a mí me ha dado algo por la banda derecha que yo nunca creí lograr, porque fue un lugar por donde nunca había jugado, siempre jugué por la izquierda en todos los clubes que estuve. Que pueda venir Esteban y que ya esté Lizio. Armaremos el mejor equipo posible”, señaló.

En cuanto a la salida del estratega argentino Cristian Díaz de la dirección técnica de Wilstermann, Rodríguez señaló que está “agradecido con Díaz, fue el que me trajo acá, el que me resurgió en el fútbol, le agradezco mucho, pero vamos a intentar hacerle la mayor cantidad de goles posibles”. Díaz ahora es el técnico de Royal Pari.

El director jurídico de Wilstermann, Cayo Salinas, aseguró que ni al plantel, ni al estratega Cristian Díaz les conviene ingresar en un pleito legal, motivo por el que buscará un acercamiento con el técnico para llegar a una arreglo.

Díaz demandó al plantel aviador por la suma de $us 400.000; mientras que la dirigencia asegura que no le deben más de $us 130.000. El técnico tenía contrato hasta diciembre de este 2021.