La exministra Eidy Roca está en la “recta final” de su vida, piden la devolución de la fianza en audiencia de este lunes

Este lunes 14, está prevista la audiencia judicial a las 14:30 en la que la familia y la defensa de la exministra pedirán al juez cambiar las medidas sustitutivas, entre ellas la devolución de la fianza de Bs 70.000 que depositaron en cumplimiento de la fianza, detención domiciliaria y arraigo, el 2021.

La exministra Eidy Roca. Foto: su Facebook

La Paz

El cuerpo de la exministra de Salud María Eidy Roca de 71 años, ya no responde, está prácticamente paralizado. Dolorosamente su vida se encuentra en la “recta final”, cuenta su hermana Lady, quien pidió a las autoridades jurisdiccionales la devolución de la fianza de Bs 70.000.

“Ahora ya no mueve absolutamente nada. Solamente mueve un poco, gira la cara un poco y los ojos. Ya nos habían avisado los médicos cómo iba a ser la evolución de esa enfermedad (…) su mente está bien, es el cuerpo el que no lo puede manejar”, relata en declaraciones a la ANF.

Describió que es el quinto año de la fase terminal de la enfermedad, proceso que estaba prácticamente anunciado, es decir que sus capacidades y funciones motoras iban a ir disminuyendo de manera paulatina.

“Lo que han dicho los médicos es que ya es la recta final, porque ya está paralizado todo (su cuerpo). Puede sufrir un paro (cardíaco) en cualquier momento”, comenta al reflejar que para toda su familia son momentos “muy duros”.

La exautoridad padece Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA), se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, además tiene demencia frontotemporal agramatical, se caracteriza por dificultades en la producción del lenguaje. Roca ha dejado de hablar y no puede deglutir.

“Primero comenzó con no poder hablar, luego debilidad en las manos y en las piernas, pasó a no poder deglutir, a no poder comer. Se le tuvo que hacer una gastrostomía para que se alimente por medio de una sonda”, describió su hermana.

Un día fue internada en una clínica debido a un paro cardíaco, ese fue el “momento más duro” para la familia porque la exministra había decidido no ser sometida a una traqueotomía, es decir a intubarla.

“Ella quería que todo quede ahí”, recuerda, pero al final permitió el procedimiento, fue conectada a un respirador y ventilador mecánico, solo esos equipos le permitieron vivir hasta ahora a los que está conectada las 24 horas, todos los días.

La enfermedad es irreversible y cara, es asistida por una enfermera, requiere de fisioterapeuta y de un neurólogo. Aunque tiene la filiación a la Caja Nacional de Salud, el servicio fue una “tortura”, comenta su hermana.

“Las veces que ella acudía a la caja recibía maltrato desde las enfermeras y todo eso, sí, la Caja Nacional de Salud en Santa Cruz. Al extremo para que ella ya pierda la confianza es que le perdieron su historia clínica. Cada vez que los jueces requerían la historia clínica para ver su estado de salud porque tampoco creían, pensaban que era de mentira”, contó Lady Roca.

Señaló que asumirán acciones contra la Caja Nacional de Salud, incluso en instancias internacionales porque se vulneró el derecho a la salud, pero por ahora dijo que su prioridad es la atención a su hermana para evitar un desgaste haciendo juicios a unos y a otros.

Explicó que no tiene sentido que esos recursos sigan en calidad de fianza, porque es imposible que la exautoridad escape. “Estamos pidiendo la devolución de una fianza que no se justifica, porque esa fianza le pusieron de 70.000 bolivianos para que ella no se fugue, pero ella ahorita no hay peligro de fuga porque ella no puede mover nada. Ella está presa en su cuerpo”.

Los recursos les servirán para seguir cubriendo su atención, pero principalmente la compra de medicamentos que no hay en el país y que tienen que ser importados.

“Los medicamentos se compran de otro país, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y eso es con dólares y dólares no hay y dólares son carísimos. Realmente estamos pasando momentos bien complicados y por eso es que hemos pedido que nos devuelvan esa fianza”, dijo a esta agencia.

En agosto de 2024, la Fiscalía aprobó la declaración de interdicción, lo que permitió que Roca sea apartada del proceso por su delicado estado de salud, es decir completamente inhabilitada para enfrentar el proceso penal.