La Paz: Policía espera denuncia para investigar la existencia de un horno crematorio clandestino en Miraflores

Fuente: Cadena A

El jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), René Tambo, indicó este martes que no se recibió ninguna denuncia en dependencia policiales, sobre la existencia de un horno crematorio clandestino en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Dijo que, de recepcionar la denuncia correspondiente, se iniciarán las investigaciones correspondientes.

La noche de este lunes, vecinos de la zona de Miraflores se constituyeron hasta el lugar donde supuestamente funciona el horno crematorio, para realizar una protesta, por el peligro que representa para la salud pública, la existencia del mismo sin contar con la autorización ni medidas correspondientes. “Desconozco del tema, a la fecha no ha llegado ninguna denuncia a la División Homicidios, tal vez a otra dependencia de la FELCC (…) Si se suscitare esto, obviamente se incurre en un delito, sin embargo, mientras no tenga autorización por medio de la Alcaldía o el

cementerio, obviamente son clandestinos que conllevan a un delito (…) A la fecha, no vino nadie de la zona de Mirafores”, explicó el jefe policial.

“Aparentemente, este es un horno crematorio y es clandestino. Esto va a contaminar en esta pandemia que estamos sufriendo todos y en general, principalmente la zona de Miraflores y Villa San Antonio. La funeraria ha hecho escapar carros, la gente se ha escapado. Por favor, queremos alertar a las autoridades que los vecinos no vamos a permitir que acá se instale un horno crematorio”, manifestó un vecino de la zona.