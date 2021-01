¿Por qué Bolívar le dice adiós a Conejo Arce?

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Fue el presupuesto. Juan Carlos Arce demoró en responder a la propuesta de Bolívar. Según Javier Recio, director deportivo de la Academia, esos fueron los dos principales motivos que provocaron el final de la historia entre el Conejo y el club celeste.

“Desde hace tres meses, incluso un poco más, Arce fue la primera persona a la que hablé para intentar renovar. Entiendo que, por el final de temporada, no pude tener su respuesta. Nosotros tenemos que planificar y lógicamente surgen opciones, lo que hace que la posibilidad de la continuidad de Arce sea mínima”, explicó Recio.

Luego añadió: “Nosotros debemos planificar y tenemos un presupuesto. Sobre la marcha aparecen opciones y cerramos jugadores y no nos podemos pasar del presupuesto. Si cerrábamos hace dos semanas o un mes con Arce, el presupuesto lo podíamos manejar de otra manera”.

Reconoció que “hubo varios intentos por renovar su contrato y seguramente él pensó en no provocar inestabilidad en el equipo, pero a la vez no sabíamos si quería seguir con nosotros o tenía ofertas de otros clubes y no podíamos correr el riesgo de seguir esperando y perder opciones y que luego Arce nos comunique su decisión de jugar en otro equipo”.

Admitió que será difícil reemplazar al capitán de los celestes y que dejará un vacío importante dentro y fuera de la cancha. “Es una figura importante para el club, será duro de reemplazarlo. Y ojalá encuentre su sitio en el futuro, ya tiene mucha cuerda para seguir jugando y nosotros tenemos que seguir para adelante y hacer olvidar lo más antes posible a Arce”, comentó Recio.

Tres refuerzos más

En tanto, Recio informó que en los siguientes días se confirmará la llegada de tres refuerzos más al club, dos de ellos serán de origen extranjero. Con la rescisión de contrato de Adrián Jusino, uno de los refuerzos será necesariamente en la última línea de los celestes y será extranjero, mientras que los otros dos serán en ataque.