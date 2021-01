Presidente Arce amenaza quitar ayuda a los que no voten por su partido, como hiz…

Presidente Arce amenaza quitar ayuda a los que no voten por su partido, como hizo el atroz Cabello en #Venezuela chantajeando con «el que no vota, no come».

Luis Arce va a tener que cambiar su nombre en Twitter: de @LuchoXBolivia,

a #LUCHantajeABolivia. https://t.co/UKRu1T1UAR

Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

