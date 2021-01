Primer lote de vacunas rusas llegará a Bolivia este jueves en un vuelo de Argentina

«El lote boliviano de la vacuna Sputnik V llega a través del mismo vuelo que usa Argentina, dice la fuente», twiteó la página oficial de la vacuna Sputnik.

«Está confirmado que el primer lote de vacunas Sputnik V que compró Bolivia va a llegar en el vuelo que está realizando Aerolíneas Argentinas», reportó el portal costarricense El País. Un avión de esa compañía aérea arribó este miércoles a Moscú en busca de 220.000 nuevas dosis de la vacuna rusa para Argentina, que transportará este jueves a Buenos Aires.

La cantidad exacta no fue confirmada, pero se estima que sean más de las 6 mil dosis de las que comprometió el presidente Luis Arce, de acuerdo con la fuente del medio costarricense.

Bolivia adquirió dosis para inmunizar a 2.6 millones de personas, que serán entregadas en los próximos meses. El registro de la vacuna Sputnik V se lo hizo el pasado 6 de enero.

UPDATE | Madrid, Spain to suspend COVID-19 vaccination for 2 weeks due to lack of medications#SputnikUpdates https://t.co/ymZhyc7DJr

— Sputnik (@SputnikInt) January 27, 2021