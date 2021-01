Rek demanda rectificar irregular rechazo a objeción presentada a designación del Procurador del Estado

Fuente: Prensa Creemos

La senadora de Creemos, Centa Rek, ha denunciado que de manera totalmente irregular y en el límite del plazo establecido por ley le rechazaron la objeción que había presentado en noviembre de 2020 a la ilegal designación del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por presuntamente haber sido abogado patrocinante de empresas extranjeras en contra de los intereses del Estado boliviano, por lo que demandó una rectificación y convocatoria a una Sesión de Asamblea.

Rek explicó que la objeción planteada debe ser tratada en una sesión de Asamblea Legislativa y no ser respondida a través de una nota elaborada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que maliciosamente tergiversa lo solicitado. “La observación era en este sentido, como dice la Constitución Política del Estado en el articulo 230 parágrafo 3 y como dice la Ley de la Procuraduría en su artículo 14, que debería instalarse una sesión de Asamblea Legislativa, senadores y diputados sean los que decidan sobre esta situación”, explicó la legisladora por Santa Cruz.

Además Rek manifestó que en ese rechazo, elaborado por la Comisión Mixta de Constitución existe una peligrosa tergiversación y posible amenaza al plantear como supuestos delitos penales las objeciones realizadas, cuando en realidad se trata de incumplimiento de requisitos e incompatibilidades establecidos en la Ley No. 064 para ejercer la Procuraduría General del Estado.

“Toda vez que no estamos frente a un proceso penal en contra del Procurador General del Estado, por lo que no es congruente aplicar por analogía una normativa penal, que podría traducirse en un proceso administrativo, que en su objetivo final. Lo que se busca es el cese de funciones por incumplimiento de requisitos inherentes al cargo, mas no una sentencia penal por lo comisión de algún delito”, señala la carta de respuesta enviada hoy por Rek al vicepresidente del Estado.

Otro aspecto que resaltó Rek en su denuncia es que la respuesta a su objeción recién le fue remitida ayer, lunes 25 de enero, al finalizar la tarde, faltando horas para el cumplimiento del plazo de 60 días establecido por ley para la presentación de objeciones a la designación del Procurador.

“Ayer era el día D, el ultimo día; hoy se cumple el plazo y la respuesta no tiene fundamentos legales y tiene observaciones que no son pertinentes. La nota que nos fue cursada dice que debe haber presunción de inocencia y que la infamia es penada por ley. Esto se puede leer entrelineas como una amenaza , nadie está difamando la designación del Procurador, se está pidiendo que se contaste si no propició juicios que no están permitidos según la Constitución o la Ley de la Procuraduría”, explicó Rek.

Para finalizar, la senadora por Santa Cruz indicó que hoy remitió una carta al Vicepresidente del Estado para que, en el marco de la defensa de los intereses del Estado, la ley de la Procuraduría y la Constitución rectifique esa carta de la Comisión Mixta de Constitución, convocando a una Sesión de Asamblea para revisar las objeciones a las designación del Procurador.