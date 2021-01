Se ha filtrado una build casi final de Windows 10X, y trae algunas sorpresas

La gran novedad de Microsoft para 2021, si todo va como lo previsto, es el lanzamiento de Windows 10X, su variante de Windows 10 pensada, en principio, para dispositivos de doble pantalla, pero que la compañía ya ha anunciado que llegará a portátiles tradicionales. De hecho, será en ese formato donde primero conoceremos comercialmente al nuevo sistema.

Sin embargo, fuera de los plazos en que desde Redmond finalmente se comercialice, ya hemos podido conocer cómo luce y funciona el nuevo sistema operativo en una versión casi final, gracias a una filtración que han aprovechado en Windows Central para probarlo y mostrarlo en vídeo.

En general, quienes lo han probado hablan de un buen rendimiento y de un funcionamiento mucho más refinado. Uno de los detalles más interesantes de Windows 10X desvelados gracias a la build filtrada lo ha traído Tom Warren, editor de The Verge. Tal y como muestra en Twitter, Windows 10X no se puede activar con una cuenta local de usuario.

Windows 10X appears to only work with a Microsoft Account. During setup you can pick a home / work account, but there’s no option for local accounts. You’ll also need to be online to finish setup. Say hello to the Windows cloud PC pic.twitter.com/zv0I51c77u

— Tom Warren (@tomwarren) January 14, 2021