«Se nos está muriendo la gente en los hospitales porque no se los puede atender por falta de médicos y enfermeras”, el clamor de Monasterio

Un tenso cruce de declaraciones entre el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Joaquín Monasterio, y el vocero presidencial Jorge Richter, empañó la entrega de pruebas rápidas de antígenos en Santa Cruz. El reclamo de ítems por parte de Monasterio fue replicado por Richter antes de concluir la conferencia de prensa.

“Necesitamos recursos humanos ya, para ahora, no para cuando salgan los nuevos positivos con estas pruebas (de antígenos que acaba de entregar el Gobierno). Eso quiero que la gente sepa, que todavía no nos han autorizado a contratar personal”, clamó el secretario de Salud de la Gobernación cruceña durante el acto de entrega. Instante antes, remarcó que “ya en este momento se nos está muriendo la gente en los hospitales porque no se los puede atender. El problema nuestro no es la falta de terapias, es la falta de médicos y enfermeras que atiendan esa terapia».

Monasterio reconoce la importancia de realizar las pruebas rápidas para detectar de manera activa a las personas contagiadas de Covid-19 y frenar la expansión de contagios. Pero también recuerda que estos pacientes requieren atención médica y, sin recursos humanos, esto no es posible. Por ello, “encontramos cinco ambulancias en la puerta del Hospital Japonés con pacientes que no pueden ser atendidos” mientras se agrava su estado de salud.

Desde al Gobernación se pide a las autoridades nacionales que adecúen la norma que les permite destinar los recursos (de los remanentes del SUS del año pasado) necesarios para la contratación de personal sanitario de terapia intensiva “sin que incurramos en fallas administrativas por falta del respaldo legal”, aclara Monasterio.

Por su parte, el vocero presidencial, que previamente explicó los tres pilares del plan estratégico de lucha contra el Covid-19 propuesto por el Ejecutivo, respondió a Joaquín Monasterio recalcando que “es sustancial que podamos avanzar y no arrastrar un problema todo el tiempo”. Además, considera que ya en la reunión del 23 de diciembre, con los gobernadores, el presidente “sugirió que se podía contratar personal con cargo a los presupuestos del 2021”, con lo cual se podría haber realizado la contratación de personal para las terapias intensivas.

Richter manifestó que “la enfermedad tiene otras velocidades” que obligan a “hacer un esfuerzo desde cada uno de los gobiernos por poder avanzar rápidamente”.

El encuentro se realizó con motivo de la entrega de 206.000 pruebas rápidas de antígenos comprometidas por el Gobierno para impulsar los diagnósticos activos. Según explicó el vocero presidencial, queda pendiente un segundo envío para completar las 513.000 pruebas que deberían llegar a Santa Cruz.

En el acto también estuvo presente Angélica Sosa. La alcaldesa interina agradeció la entrega de las pruebas y adelantó que complementarán las acciones de rastrillaje impulsadas por el Gobierno Municipal. También confirmó que esta noche se habilitará el centro San Isidro para acoger a pacientes con Covid positivo que lo requieran.

Durante su participación, Sosa expresó su dolor ante el fallecimiento por Covid-19 “de un hombre joven, de 42 años y un gran servidor” como era el subalcalde del distrito 15. Relató que peregrinaron en búsqueda de terapias intensivas y finalmente tuvieron que internarlo en un centro privado por lo que pidió al gobierno departamental que “contrate, con ayuda del gobierno nacional, médicos para terapia”.