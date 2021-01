Searpi insta a no realizar actividades cerca de ríos

A tiempo de señalar que el sistema de alerta temprana, a través de las estaciones hidrometeorológicas, reportó dos crecidas extraordinarias en los ríos Ichilo y Piraí, en este último, en la cuenca baja por la zona del municipio de San Pedro, y dos grandes crecidas en los ríos Yapacaní y la cuenca alta del Río Grande, el director de Obras del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), Juan Manuel Antony, pidió a la población seguir las recomendaciones de no acercarse a los ríos y no desarrollar ninguna actividad, tanto extracción de áridos, pesca y turismo, para así no lamentar fatalidades a consecuencia de los fenómenos climatológicos.

En el resto de los ríos, a decir de Antony, se registraron pequeñas crecidas con tendencias de ir aumentando conforme se vayan dando los escurrimientos de los cuerpos de agua.

Detalló que la mayor precipitación se dio en el Norte Integrado, en las provincias Obispo Santisteban, Sara e Ichilo, cuyo registro acumulado, entre miércoles y jueves, describe en Yapacaní 188 milímetros por metro cuadrado (mm), en San Pedro (179 mm), río Ichilo (126 mm) y Montero (100 mm).

De las proyecciones, Antony refirió que el pronóstico indica que las precipitaciones pluviales continuarán para los próximos nueve días, por lo que pidió no acercarse a los ríos.

Desbordes de ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja, que durará hasta el 2 de febrero, por el ascenso progresivo de los ríos con desborde en la cuenca alta del Mamoré que afectará a varias poblaciones de los departamentos de Cochabamba y Beni.

Específicamente quedarán afectados por los desbordes de los ríos la zona de Chapare (Villa Tunari, Chocolatal, Cristal Mayu, Locotal, Paractí, Sinahota, Santa Rosa del Chapare), Ivirgarzama, Chimoré y comunidades cercanas.

En Beni, en la cuenca media del río Mamoré, las regiones afectadas serán Isiboro (Gundonovia, San Miguelito de Isiboro, Puerto San Francisco, Santa Rosa y Santa Teresa). Asimismo, Ichoa (San Ramoncito y comunidades cercanas).

Según el reporte de Senamhi, se declara alerta roja cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desborde, o cuando ya se ha iniciado la inundación.