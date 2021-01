El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (SIRMES) anunció un paro de 24 horas para este jueves. Denuncian falta de insumos y que no están siendo atendidos por la Caja Nacional de Salud (CNS).

El SIRMES anunció que este jueves se realizará un paro de 24 horas, denuncian la falta de insumos y que no están siendo atendidos por la Caja Nacional, porque ya no existen unidades disponibles para terapia intensiva. Los médicos están combatiendo el Covid-19 en primera línea y su preocupación se ve reflejada porque no hay la atención correspondiente para el personal que se contagia.