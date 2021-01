Soldado pidió permiso para entregar su libreta de licenciamiento a su madre

Fuente: paginasiete.bo

Un soldado dragoneante solicitó permiso a su unidad para entregarle su libreta de servicio militar a su madre. El acto aconteció esta tarde en inmediaciones de la plaza San Francisco.

El uniformado agradeció el apoyo que le dio su progenitora. Señaló fue que debido a ella que pudo concluir su curso con éxito, en un año que se complicó por la pandemia del coronavirus.

«Este año fue muy doloroso, pero gracias a su apoyo pude lograr mi misión de cumplir con esto (mi servicio militar). Esto no lo hubiera logrado si no hubiera sido por usted que me apoyo», dijo el soldado.

El video del dragoneante, publicado por el periodista Fernando Cortez, se hizo viral en las redes sociales. Esto debido a que la emotividad del hecho, el cual fue también apreciado por las personas que presenciaron el acto.