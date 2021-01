SPT y Demócratas arremeten contra Jhonny Fernández que pide no mirar al pasado

Por su parte Manuel Saavedra, de Demócratas, destaca que en menos de mes de campaña su tienda política esté peleando el segundo lugar con SPT y anticipa que es cuestión de tiempo para pelear la primera colocación pues la población se ha dado cuenta de la falta de transparencia de la actual administración del municipio, «denuncia de corrupción y alianzas con el MAS».

Sobre el porcentaje que pone a UCS como primero en intención de voto recalca que es cuestión de «hacer memoria en función a lo que fue el Gobierno municipal de los hermanos Fernández que fue un periodo negro en la historia de nuestro municipio«.

«Nosotros no prometemos monorrieles sacados de Los Simpsons, planteamos un sistema de transporte efectivo que de soluciones a los problemas de viabilidad, una laguna de regulación que hará que la ciudad no se inunde. Estamos planteando soluciones de fondo y no estamos vendiendo humo, como lo está haciendo el señor Fernández«, dijo Saavedra.