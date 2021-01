Sugieren sanciones pecuniarias a los que no usen barbijo y mejor trato social a los pacientes de Covid-19

El exministro de Salud Guillermo Cuentas sugirió a las autoridades municipales aplicar sanciones pecuniarias contra las personas que no utilicen barbijo y abrir procesos penales contra los propietarios de bares, discotecas y otros centros de expendio de bebidas alcohólicas que signifique aglomeración de personas.

Dijo que todo el mundo sabe que debe utilizar barbijos y guardar el distanciamiento social, pero no se cumple. En Europa algunos países multan con 150 euros y en Canadá con 500 dólares canadienses a quienes no utilicen el barbijo en las calles.

“Sé que es algo coercitivo, pero no nos queda otra para que las autoridades municipales presionen al ciudadano. A los organizadores conscientes de las fiestas que creen que lo están haciendo bien, caso Cochabamba o cuando descubren discotecas en El Alto donde hay jóvenes bebiendo sin barbijos, se les debe aplicar el Código Penal por daños a la salud pública”, afirmó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Cuentas indicó que las autoridades también deberían generar campañas de concienciación para que la sociedad trate de mejor manera a los sospechosos, portadores o pacientes de coronavirus, porque en esta segunda ola surgieron tres elementos preocupantes: la negación, el miedo y el estigma.

Indicó que se ha observado que pacientes con sintomatología leve intentan negar el contagio como un mecanismo de defensa. El segundo es el estigma. En otros países a la gente que tiene Covid-19 intentan darle asistencia psicológica, pero en Bolivia no.

“Ojalá esto no ocurra especialmente en algunos barrios y provincias. A la gente que tiene el Covid, la estigmatizan, la aíslan, se pasan al frente para no saludarla como si tuviera peste. Ese tipo de cosas no se pueden hacer porque genera un tipo de trastorno y medicina de presión en cualquier ciudadano”, manifestó. Hizo votos para que el tercer elemento que es el miedo, haga más responsables a los ciudadanos.

Ponderó las campañas de antígeno nasal a la mayor cantidad de bolivianos, pero sugirió complementar estas acciones con la creación de sitios de aislamiento y albergues. Sostuvo que los aislados en su domicilio deberían recibir un kit de medicamentos bajo monitoreo constante de un personal médico. También recomendó que los pacientes a domicilio utilicen un oxímetro de pulso para medirse la saturación de oxígeno dos o tres veces al día.

Manifestó que deben entender que estamos ante una pandemia donde el virus ataca directamente al pulmón y por falta de oxígeno mucha gente ingresa a terapia intensiva y también muere por insuficiencia respiratoria.

Dijo que la tarea de buscar centros de aislamiento es competencia de las gobernaciones y municipios y no solamente del Ministerio del Salud. En La Paz existen centros de aislamiento que permiten que los portadores no sean agentes de contagio de sus familiares y vecinos o los sitios donde realizan algún tipo de actividad, lo cual debería ser imitado en otras poblaciones, indicó.

Fuente: erbol.com.bo