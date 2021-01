‘Tata’ Quispe desafía a debate a Franklin Flores y le dice que ‘no se corra’ como hacía Evo Morales

El candidato a gobernador por Somos Pueblo, Rafael “Tata” Quispe, desafió a debatir públicamente a su rival del MAS, Franklin Flores, respecto a sus propuestas, pero también definir si hubo un “golpe” o sucesión constitucional en 2019.

Quispe le dijo además a Flores que “no se corra” del debate, como solía hacer Evo Morales, quien desde que fue presidente no asistió a debatir con otros candidatos.

“Le desafío a un debate. No se corra Franklin Flores, no se escape, no sea cobarde como Evo Morales”, manifestó el candidato de Somos Pueblo.

El reto surge después de que Flores acusó a Quispe de haber sido parte de un gobierno “golpista” y de hacer caso a Arturo Murillo.

El “Tata” respondió a su rival del MAS que en 2019 no hubo un “golpe de Estado”, sino una sucesión constitucional a consecuencia, según manifestó, de que Evo Morales y Álvaro García se escaparon de manera cobarde del país.

Afirmó en realidad Flores es el que obedecía a “golpistas”, porque –en su criterio- en realidad el “golpista” era Evo Morales dado que no acató la voluntad del pueblo del referendo del 21F.

Respecto a Arturo Murillo, Quispe aseguró que no obedeció a un “mostrenco” que no fue al servicio militar. Aseveró que incluso fu echado del Fondo Indígena por enfrentarse al entonces Ministro de Gobierno.

Para el debate, el “Tata” también planteó que se exponga los planes de cada candidato para enfrentar el tema de la pandemia y la economía del departamento.

En cuanto a la fecha de elecciones, Quispe dijo que, si fuera por él, deberían postergarse debido a la pandemia, pero eso es decisión del Tribunal Electoral.

“Los buitres de la pandemia política son el parlamento y el Tribunal Electoral, no Rafael Quispe”; agregó.