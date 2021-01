Transportistas de Santa Cruz deciden no acatar paro y anuncian trabajo normal

Guerrero dijo que “eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la Confederación Nacional, pero no podemos perjudicar a la población y el transporte va a ser normal este martes y miércoles”.

El transporte público de Santa Cruz decidió no acatar el paro impulsado por dirigentes nacionales de su sector y anunciaron que trabajaran con normalidad. El dirigente transportista de Santa Cruz, Mario Guerrero, hizo conocer mediante Instructivo que el transporte público cruceño no acatará el paro solicitado por la Confederación de Choferes de Bolivia. “Nosotros no vamos a acatar el paro porque ya hemos estado dos días en paro la semana pasada y al final aunque acatemos el paro, éste nos perjudica”, manifestó. Guerrero dijo que “eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la Confederación Nacional, pero no podemos perjudicar a la población y el transporte va a ser normal este martes y miércoles”. Al respecto, un comunicado de la Federación de Transportistas 16 de noviembre, indica que debido a los perjuicios económicos causados por el COVID-19 y ante su temor de que en Santa Cruz se pueda determinar una cuarentena rígida, no se realizará ningún tipo de paro de actividades.