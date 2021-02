Un primer debate de precalentamiento

Opinión de Tuffí Aré sobre el primer debate de los candidatos a las Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Tuffí Aré

(Lo analizamos este lunes temprano en el Desayuno de Asuntos Centrales)

Jhonny Fernández y Angélica Sosa fueron los que más cruzaron dardos, en un primer cara a cara de cinco de los once candidatos a la alcaldía cruceña.

Gary Añez, en cambio, les repartió casi sin mencionar a ambos sus mayores críticas, en un debate con guantes de seda, en el que todos los participantes expusieron QUÉ QUIEREN HACER, pero sin decir casi CÓMO LO HARÁN NI CON QUÉ, especialmente los megaproyectos como el del TREN o el MONORRIEL, en el que casi coinciden los candidatos del MAS y de UCS.

¿Quién ganó? Generalmente un debate televisado lo gana el que mejor comunica, sobre todo en el lenguaje no verbal: postura corporal, dicción, sonrisa, manejo de manos, tono de voz, recursos gráficos que usa el candidato, e incluso, vestimenta.

Es decisivo lo que dice el candidato, pero más todavía cómo lo dice. Mucha gente se queda con la impresión de lo que vio. Y también se queda con los “TITULARES” de lo que dijo el candidato, más que con la abundancia de datos.

Por eso es que un candidato debe planificar y entrenar qué y cómo dirá lo que quiere ofrecer al electorado, de manera que parezca además creíble. Lo peor es improvisar. Por eso es que la comunicación en un debate se planifica y se ensaya.

En el cara a cara de este domingo, vimos por momentos algunas sobreactuaciones y, por otro lado, candidatos que incluso leyeron su despedida, lo que no debe ocurrir. La gente premia al auténtico y no al que quiere ser lo que no puede ser o no es.

Vayamos a resumir entonces la comunicación no verbal que vimos en los cinco candidatos.

JHONNY. Optó por un traje elegante, movió constantemente las manos (lo que es un acierto en la postura corporal) y sonrió varias veces. Fue el que más miró de frente a las cámaras (lo que está bien) y le habló al vecino. Llevó un cargamento de papeles al atril, los que casi no usó (error de comunicación no verbal)

ADRIANA. Fue otra persona en relación a las campañas nacionales del MAS, en las que casi siempre resultó la del tono duro y confrontacional. Ahora es la candidata de las abundantes sonrisas (a veces en exceso) y del tono amable con casi todos sus rivales (incluso ha cambiado su forma de vestir. Se la vio elegante). Miró mucho sus papeles y leyó demasiado su plan. Se dirigió muy poco al vecino.

GARY. Usó un lenguaje más coloquial que los otros cuatro, casi como cuando habla en la radio. Por momentos miró mucho al suelo y usó una sola vez un gráfico que al final casi no mostró. Le habló poco al vecino. Fue el que más usó posiciones corporales para intentar mostrarse superior a sus rivales.

ANGELICA. Al principio se mostró contenida, tensa y algo cohibida, pero se soltó cuando avanzó el debate. Fue la que mejor usó el recurso gráfico para criticar varias veces a Johnny, estratégicamente elegido como su principal rival. Su problema comunicacional por momentos es que parece estar algo angustiada, acelerada y dispersa. Fue una de las que más le habló a los vecinos, lo que es una virtud en un debate.

ROLY. Fue el que más usó slogans y titulares, lo que es bueno al comunicar. Su desafío es mejorar la dicción, sonreír, mover las manos, hablar sin que parezca enojado y leer menos en su exposición.

Un asunto recurrente en al menos tres de los cinco candidatos es la pronunciación del “eya” en vez del “ella”.

SOBRE LA ESTRATEGIA Y LAS OFERTAS ELECTORALES

En el debate quedó clara la estrategia de polarización de Jhonny Fernández con Angélica Sosa. El exalcalde basa su discurso en destacar las dos obras icónicas de su gestión (Doble Vía a La Guardia y puente del Urubó), con críticas a la gestión actual y la promesa de modernización de la ciudad con alianzas para obras como el Monorriel.

El relato de la alcaldesa interina se ha centrado en criticar lo que hizo Johhny y proponer la continuidad de obras, con el sello de Percy Fernández.

Gary Añez centra su relato en cuestionar a Sosa y a Jhonny, con un fuerte acento en la reivindicación de los derechos de la región, sobre todo con la profundización de la autonomía.

Roly proclama un cambio moderado y planificado, con criticas a la gestión municipal actual. Dominan sus dos ofertas principales a las que llama: Vacuna Ya, y Créditos Ya.

Adriana Salvatierra basa su oferta en la coordinación con el gobierno central, para concretar por ejemplo un tren metropolitano, pero una coordinación con autonomía.

Ya habrá tiempo para desglosar en el mes que queda de la campaña algunas de las ofertas rimbombantes que se escucharon este domingo de los cinco candidatos, sin excepción. Desde la construcción de autopistas, hasta la generación de miles de empleos y un perdonazo impositivo. El asunto no es tanto QUÉ QUIEREN HACER CON SANTA CRUZ, SINO EL CÓMO Y EL CON QUÉ.