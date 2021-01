Valverde: ‘Angélica Sosa es abusiva, le exige a la gente que haga campaña para ella’

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.-El TED ordenó a Sosa quitar las vallas de propaganda electoral. Está claro lo que dice Sosa en sus audios. Si el TED es correcto y hace lo que es debido, la arquitecta hasta aquí llegó, porque es abusiva, le exige a la gente que haga campaña para ella y eso es incorrecto.

Ya no hay manera de mentirle a nadie; no hay excusas de “que no es por campaña, que la renuncia es de procedimiento. ¿El dedito sabes donde se lo van a meter? En el bote de tinta !!! No, ya no se usa.

Angélica Sosa, tendría que ser suspendida de la candidatura y ser sancionada con la posibilidad de no ser funcionaria por tres años.