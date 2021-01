Valverde: «Nunca he visto tanta mediocridad como la que veo en candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía como ahora»

El periodista y analista Carlos Valverde puso bajo su lupa las campañas electorales que vienen desarrollando los candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación cruceña de quienes cuestionó que no han presentado propuestas más allá de la lucha contra el coronavirus, una emergencia que ya tiene quien se ocupe de ella como son: «los salubristas».

«Nunca en mi vida he visto tanta mediocridad como la que veo en candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía como ahora«, dijo Valverde en entrevista con UNITEL al referirse a una poca proyección de propuestas que puedan beneficiar a la ciudadanía en general.

Mencionó que hasta el momento no se ha hecho una campaña pues «todos están enfocados en la pandemia» y no se ha entendido que «el coronavirus pasará después de las vacunaciones, pero nadie nos dice qué pasará con la ciudad, porque no tienen idea de que es lo que van a hacer».

De acuerdo con la postergación

Sobre el pedido de postergación de las elecciones subnacionales que han planteado diversos actores políticos y también del sector salud, considera que es algo que se debe hacer y más en la situación de rebrote que se tiene actualmente.

«Estamos peor que el año pasado; pero se tendría que ver esto hasta el 15 de febrero como se desarrolla y seguramente con eso se van a convencer de que es necesario suspender las elecciones, yo soy de los que piensa que se debe suspender porque estamos peor que el año pasado en cuestión de la pandemia y no veo que esto vaya a mejorar», apuntó.

Considera que en el caso de una postergación se tendría que fijar los comicios subnacionales en un tiempo de por lo menos tres meses al 7 de marzo, fecha que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo Electoral como el día de la votación en el país.