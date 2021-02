Andrónico dice que de dictarse cuarentena rígida la población no la asumirá

Sobre postergar las subancionales, dijo que no se garantizaba que la pandemia desaparezca si se modifica la fecha



El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que, en caso de que se establezca una nueva cuarentena rígida en el país, la población no la asumirá. Para evitar que la pandemia avance, recomendó que se fortalezcan las medidas de bioseguridad.

En su criterio, la medida de restricción asumida por el anterior Gobierno solo ocasionó preocupación en las familias en su economía ya que se vieron imposibilitadas de generar recursos para subsistir.

“Hay que hacer una lectura muy real a la población, con seguridad, el municipio o el país que declare cuarentena rígida, la población no va a asumir, está claro eso de que afectó muchísimo la cuarentena, como en tiempos de dictadura”, sostuvo.

Varios sectores de profesionales en salud demandan la declaratoria de la cuarentena para que pueda disminuir la cadena de contagios. Desde el Gobierno insisten en descartar esa posibilidad y apuntan a la inmunización con las vacunas.

“Creo que para mucha gente, no para todos, más que contagiarse el tema es el hambre, si falta en el estómago no interesa si hay la enfermedad o no hay”, aseguró el senador.

Sobre el pedido de que se puedan postergar las elecciones subancionales, Rodríguez dijo que no se garantizaba que la pandemia desaparezca si se modifica la fecha en varios meses.

“Si vamos a suspender un mes, dos meses, ¿quién nos asegura y garantiza que va a desaparecer la pandemia? La pandemia va a seguir, sin duda”, insistió, por ello, dijo que se debe mantener la fecha prevista para el 7 de marzo.

En país atraviesa una segunda ola de contagios por coronavirus. Especialistas en salud estimaron que el pico de contagios podría llegar a fines de este mes. Hasta la noche de este martes, el Ministerio de Salud y Deportes reportó que los casos se incrementaron a 228.426 infectados.