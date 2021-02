Así es como Edge y Chrome pueden ayudarte (paradójicamente) a ahorrar mucha RAM en Windows 10 y macOS si usas WhatsApp, Spotify y más

Google Chrome, Microsoft Edge y en general todos los navegadores basados en Chromium suelen relacionarse con un alto consumo de recursos y, en concreto, de memoria RAM, y es por eso que se hacen pruebas como abrir 6.000 pestañas con 1,5 TB. Si bien la mayoría de críticas que se hacen están fundamentadas, en este artículo vamos a explicar cómo, en algún caso, estos navegadores pueden ayudar a ahorrar mucha RAM.

Uno de esos tiene que ver con el uso de aplicaciones basadas en Electron. Como ya sabemos, algunas aplicaciones que funcionan así son Spotify, Slack, Discord, WhatsApp Desktop, Dropbox o Microsoft Teams, lo que implica que, al estar ejecutándose, todas ellas necesitan abrir una instancia de Chromium. Es decir, que cada vez que abrimos WhatsApp Desktop, por ejemplo, es como si abriésemos un navegador diferente al Chrome o Edge que ya podemos estar ejecutando. Si a WhatsApp sumamos Spotify, tendríamos dos navegadores abiertos, y así sucesivamente.

Esto, como veremos, supone que, además de que el rendimiento de las aplicaciones no será tan bueno como si fueran nativas, tendrán un enorme consumo de RAM. Si además necesitamos tener unas cuantas abiertas a la vez, como es nuestro caso, la cosa se dispara. Veamos cómo afecta cada gran aplicación Electron por separado, y cómo utilizar Microsoft Edge nos ha ayudado a mitigar el gran consumo de recursos.

Electron, ese pozo sin fondo de recursos

Si la máquina con la que hemos hecho el análisis, un MacBook Air M1 con 8 GB de RAM, tuviera más recursos probablemente nunca nos habríamos preocupado por el consumo a este nivel. Pero por mucha memoria unificada que haya con los nuevos chips de Apple, la magia no existe, y 8 GB de RAM dan para lo que dan.

En este contexto, y requiriéndose que WhatsApp, Spotify y Slack estén abiertas en casi la totalidad de la jornada laboral, el de las imágenes es el consumo de RAM del que el Monitor de Actividad informa en macOS. En Windows 10 con el Administrador de Tareas la cosa es equivalente.

Como podemos ver, todos los procesos de Spotify suman 770 MB de RAM, los de WhatsApp 781 MB y los de Slack 696,5. En total, 2,2 GB de RAM para tres aplicaciones que podrían ocupar mucho menos como pestañas de navegador. Y todo esto considerando que no usamos Teams, Dropbox (fue desinstalada precisamente por su consumo de recursos, en su lugar está Maestral, un cliente nativo y de código abierto) o Discord. Con esas activas de forma simultánea, el consumo se dispararía incluso más.

Dado que no todo se puede solucionar con clientes nativos como ese de Dropbox, pues no existen, comenzamos a pensar en alternativas para aligerar la carga de RAM en el equipo, pues en este equipo ha llegado a rascar la paginación. Y la conclusión, a falta de probar, parecía clara: dejar de usar Safari como navegador, utilizar Microsoft Edge o Google Chrome y, con ellos, hacer uso de las aplicaciones web progresivas (PWA) de Spotify, Slack y WhatsApp Desktop, que una vez instaladas con el método que estos navegadores proporcionan, se abren como una aplicación más del sistema.

Microsoft Edge (o Chrome) y las PWA al rescate

El siguiente paso estaba claro. «Instalar» las versiones web de esas tres aplicaciones web. Para hacerlo, debemos ir a la Configuración de Edge (los tres puntos … laterales). Ahí veremos la opción «Aplicaciones», y si no tenemos instalada la web que queremos, se nos ofrecerá la opción «Instalar este sitio como una aplicación». En el ejemplo de la imagen lo hemos hecho con Microsoft Teams.

Lo siguiente es estudiar su consumo de RAM en Monitor de Actividad y en el Administrador de tareas del navegador, una vez hemos iniciado sesión y están funcionando todos los servicios. Edge tiene un consumo de RAM mínimo incluso cuando no hay nada abierto, que evidentemente hay que tener en cuenta a la hora de calcular el consumo total, y si queremos dividir por aplicación.

Buscando «Edge» en Monitor de Actividad, el sistema nos indica que el navegador y sus tres webapps consumen 1.655 MB, contando 30 MB por webapp que no se incluyen pero que el monitor recoge buscando los nombres de las apps por separado. El Administrador de tareas de Edge indica 1.620 MB, que incluyen 120 MB de dos extensiones. Es decir, que sin las extensiones hablamos de 1.500 MB, aproximadamente. Frente a las aplicaciones Electron, el consumo de RAM en este equipo es de 1,5-1,62 GB versus 2,2 GB. Es decir, unos 600-700 MB de ahorro, y todo ello sin tener en cuenta otra parte.

Consumo total de Edge con solamente las PWA de Spotify, WhatsApp Web y Slack abiertas. Consumo total de Edge con solamente las PWA de Spotify, WhatsApp Web y Slack abiertas.

La otra parte es que 1,62 GB es un consumo de RAM que ya incluye el proceso principal del navegador. Es decir, que si abrimos más pestañas, habrá un consumo base que ya no subirá. Frente a ello, cada aplicación Electron tiene su propio consumo, y seguiremos necesitando abrir Edge o Chrome para navegar. En nuestro caso, con solamente la pestaña de Genbeta abierta, eso supone 696 MB más en Edge (o 626 MB en Safari si elegimos ese navegador). Es decir, en realidad el consumo total si elegimos las aplicaciones Electron más una pestaña de navegador es de 2,2 GB más 0,696 GB, lo que arroja 2,89 GB.

El ahorro de recursos es tan grande que, en equipos con poca RAM, puede llegar a compensar mucho pese a lo que se pierde

Si solamente usamos Edge con las PWA y una pestaña, la de Genbeta, el Administrador de tareas de Edge informa de 1,75 GB. En total, pues, ahorramos 1,14 GB de RAM en un escenario más o menos controlado y con dos extensiones. Ese ahorro frente a las aplicaciones Electron, en un equipo limitado de 8 GB de RAM, nos da la vida para dedicar recursos a otras tareas y no tener que recurrir a espacio de intercambio. Cuantas más aplicaciones Electron logremos sustituir, mayor será el ahorro.

Qué perdemos con las PWA respecto a las aplicaciones Electron

Aparentemente no se pierde nada con la versión web de Spotify, pero al usarla se echan de menos cosas como poder elegir la calidad de reproducción. Aparentemente no se pierde nada con la versión web de Spotify, pero al usarla se echan de menos cosas como poder elegir la calidad de reproducción.

Evidentemente, con esta transición no todo es color de rosas, y en algunos casos se pierden cosas relevantes. Como decía anteriormente, con Dropbox los navegadores no ofrecían ninguna alternativa, y he tenido que recurrir a un cliente de terceros. En WhatsApp, por ejemplo, se pierden los atajos, pues la versión que se usa para crear la instalación con Edge o Chrome es WhatsApp Desktop, que no los tiene.

Aun así, tanto con ella como con Slack no siento que pierda nada más allá de lo genérico de tener una aplicación más dedicada frente a un navegador, y eso quiere decir que, aunque podremos seguir recibiendo notificaciones, todas llegarán con el logo del navegador, y los iconos del Dock, en el caso de macOS, no reflejarán que hay nuevos mensajes.

Según Microsoft, Edge ya soporta dicha funcionalidad, pero son los desarrolladores quienes deben implementarla. Otra carencia es que ahora, si cierro una pestaña como la de Spotify o Slack, el servicio se cierra, frente a la funcionalidad de nativa de macOS o Windows, donde estos servicios siguen ejecutándose y notificando sin ventanas activas. Ahora, por tanto, hay que controlar mucho mejor cuando se cierran pestañas.

Pese a tener notificaciones, las PWA en macOS no muestran número o badge en el Dock. Pese a tener notificaciones, las PWA en macOS no muestran número o badge en el Dock.

Por último, Spotify es el servicio que sí se queda un poco más cojo, porque aunque su aplicación web ahora soporta control con los botones multimedia, el servicio cambia ligeralmente y, por ejemplo, a usuarios premium no les permite elegir calidad de reproducción ni descarga offline. En ese sentido, dado que este Mac lo permite, lo que probablemente voy a probar es a instalar la versión de Spotify para iPad, que funcionará como nativa y permite lo que echo de menos. Aun así, por el ahorro de RAM, de momento compensa.