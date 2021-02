Así funciona la IA con la que Google Fotos crea imágenes en 3D

Google Fotos, además de proporcionar una potente plataforma para gestionar respaldos de fotografías, también pone a disposición de sus usuarios una serie de herramientas para trabajar con esas imágenes.

Entre las opciones disponibles para manipular imágenes, hay un llamativo modo llamado “foto cinemática” que proporciona un efecto de profundidad en 3D automáticamente, gracias al trabajo de una inteligencia artificial.

Over the next few weeks, we’re rolling out Cinematic photos to help you relive your memories in a way that feels more vivid and realistic.https://t.co/waXN3EF957 pic.twitter.com/BY2duRwjde

