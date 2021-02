“Autoconvocados” del MAS toman las calles de Cochabamba exigiendo inhabilitar a Manfred Reyes Villa

Fuente: Radio Fides

Un grupo de denominados “autoconvocados” de la zona sur de Cochabamba afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizaron esta jornada exigiendo la inhabilitación del candidato a la alcaldía del municipio de Cercado por Súmate, Manfred Reyes Villa.

“Que no vuelvan los vende patrias, que no vuelvan los traidores, que no vuelvan los privatizadores, pedimos que se lo inhabilite de manera definitiva”, manifestó el representante del sector, Alan Arcienega.

A tiempo de aseverar que sobre el candidato cochabambino pesan una serie de procesos judiciales, los movilizados recordaron el papel de la exautoridad durante la Guerra del Agua.

“El año 2000 se ha dado la guerra del agua cuando Manfred ha privatizado el agua al 300 por ciento, no queremos que vuelva”, acotó.

Desde la dirigencia de los “autoconvocados” se exigió al Tribunal Electoral Departamental (TED) tomar en cuenta las denuncias contra Reyes Villa y anular “definitivamente” su postulación.

Con el 52,2% de preferencia de votos según encuestas, Manfred Reyes Villa es uno de los candidatos con más denuncias que buscan inhabilitar su participación en las subnacionales de marzo.