Bajo presión, funcionarios son obligados a hacer campañas

Erika Segales / La Paz

Bajo presión de despidos o sanciones, hay funcionarios del nivel central, departamental y municipal que son obligados a participar en campañas electorales en favor de candidatos. En 30 días se hicieron públicas al menos cuatro denuncias de ese tipo.

El caso más reciente data del 17 de febrero, cuando se difundió un video en el que se ve al viceministro de Educación, Bartolomé Puma, advertir que se controlará mediante listas a los funcionarios que no hagan campaña a favor de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas, como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión y Dirección Distrital de Educación, si no están haciendo campaña, me van a pasar las listas, me van a avisar. Esos servidores públicos están ejerciendo cargos gracias a este proceso de cambio”, advirtió en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro. Al respecto, el diputado del MAS Renán Cabezas señaló que se pedirá un informe al ministro del área correspondiente. Agregó que se deberá asumir alguna acción, porque no se puede obligar a ningún servidor público a hacer campaña.

“Vamos a pedir un informe al ministerio correspondiente, el ministro del área tendrá que tomar una acción. Esa no es la forma de actuar del MAS -IPSP, somos la organización política más grande de toda la historia de Bolivia, con más seguidores. Tenemos miles de hermanos y hermanas que vienen a campañas de forma voluntaria”, remarcó.

La primera denuncia de este tipo que saltó a la luz fue en contra de la alcaldesa del municipio de Santa Cruz, Angélica Sosa, quien busca la silla edil con el partido Santa Cruz Para Todos (SPT). A fines de enero se difundió un audio en el que se escucha a la autoridad pedir la renuncia de funcionarios que no ayuden con su campaña.

“Pido a primera hora que pongan sus cargos a disposición, es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están, y quienes quieran irse con Jhonny (Fernández, candidato de UCS) tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada (…). No voy a admitir más peros, tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto, y cada uno me deberá reportar en foto a un chat que voy a crear”, se escucha en el audio difundido el 26 de enero.

En esa oportunidad, la autoridad afirmó que el audio estaba incompleto y señaló que es normal que los funcionarios pongan sus cargos a disposición a principios de año, aunque agregó que cuando fue secretaria en las dos gestiones en que Percy Fernández fue candidato renunció para poder ayudar.

En el mismo mes, la red ATB presentó un video con el que se denunció la participación de funcionarios de la alcaldía paceña en campaña a favor del candidato de SOL.bo Álvaro Blondel. En el video extraído de Tik Tok se observa a un grupo de jóvenes con chalecos de la alcaldía haciendo fonomímica de una canción proselitista.

Desde la Alcaldía paceña indicaron que “el video es de una elección interna del año pasado”, y que no correspondía a un “tema político”.

En los primeros días de febrero se denunció el retiro de los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz que no hacen campaña por el candidato de Demócratas Roly Aguilera. Al menos tres exfuncionarios declararon al periódico El Deber que fueron despedidos sin explicaciones después de no haber participado en ningún acto proselitista por temor al contagio de Covid-19.

No obstante, la secretaria general de la Gobernación cruceña, Cinthia Asín, indicó a ese medio que “ningún funcionario ha sido despedido por cuestiones políticas”, y sostuvo que anualmente se realizan evaluaciones técnicas al personal. Apuntó contra la alcaldesa Sosa por supuestamente difundir informaciones falsas.

TSE no recibió ninguna denuncia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que en esa entidad no se recibió ninguna denuncia con respecto a los casos citados.

“El TSE no ha recibido denuncias sobre este tipo de casos. El principio general sobre el cual se sustenta la legislación electoral boliviana es la intervención a denuncia de parte. Cualquier denuncia que llegara sería tratada siguiendo los principios de legalidad y debido proceso”, señaló en respuesta escrita a Página Siete.

Desde CC, la senadora Andrea Barrientos señaló que analizan enviar una nota al TSE para que se cumpla la normativa y se indaguen estos hechos a nivel nacional. “Una autoridad no puede hacer abuso de poder para exigir a los funcionarios que hagan campaña por su partido”, dijo.